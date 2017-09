Bundestagswahl 2017: Das sind die Neuen aus Franken in Berlin

Karsten Klein

Katja Hessel

Thomas Hacker

Britta Dassler

Andrew Ullmann

Manuela Rottmann

Lisa Badum

Simone Barrientos

Sebastian Brehm

Es gibt zahllose Möglichkeiten, das Wahlergebnis vom Sonntagabend zu interpretieren. Aus fränkischer Sicht markiert der 24. September 2017 einen Sprung nach vorn: Franken ist mit 40 Abgeordneten, elf mehr als bisher im neuen Bundestag vertreten.Das Franken-Plus geht vor allem auf das Konto der FDP und der AfD, die wieder beziehungsweise erstmals Abgeordnete nach Berlin schicken dürfen. Fünf Liberale aus Franken haben laut Bundeswahlleiter über die Landesliste das Ticket nach Berlin gebucht:(39) aus Aschaffenburg, der von 2008 bis 2013 für die FDP im Landtag saß;(45) aus Nürnberg, die ebenfalls Landtagsabgeordnete und Staatssekretärin in Bayerischen Wirtschaftsministerium war;(50) aus Bayreuth, der als ehemaliger Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender ebenfalls politische Erfahrung mitbringt;(53) aus Herzogenaurach, Unternehmerin und Kommunalpolitikerin; und der Medizin-Professor(54) aus Würzburg.Die Alternative für Deutschland hat eine dreiköpfige fränkische Fraktion im neuen Bundestag. Die AfD vertreten der Kaufmann Martin Sichert (37) aus Nürnberg, der Rentner Paul Podolay (71) aus Erlangen und der Jurist Tobias Peterka (34) aus Bayreuth.Weiblicher und jünger wird der Bundestag durch die beiden fränkischen "Frischlinge" der Grünen: Die Juristin(44) aus Hammelburg tritt in prominente Fußstapfen: Hans-Joachim Fell aus Hammelburg, der bis 2013 im Bundestag saß, gilt als einer der Architekten der Energiewende in Deutschland. Da kann auch(33) aus Forchheim ansetzen, für die der Ausstieg aus der Öl- und der Kohleenergie ein Wahlkampfthema war.Durch das gute Abschneiden der Linken in Bayern bekommt auch der Schweinfurter Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst Unterstützung in Berlin. Aus Ochsenfurt zieht die Verlegerinin das Parlament ein. Die 54-Jährige hat sich stets klar zur Hilfe für Flüchtlinge bekannt und damit ebenso klar gegen die AfD positioniert. Hier möchte sie auch in Berlin ansetzen, wie sie sagt. "Wir haben im Wahlkampf sehr viel Zuspruch für unsere Positionen bekommen. Nach dem Einzug der AfD wissen wir umso mehr, wo für wir kämpfen wollen - und gegen wen wir in Berlin kämpfen müssen." Die Linken hoffen, wie Barrientos weiter sagt, darauf, dass sich die SPD "besinnt", damit wir im Bundestag ein starkes Gegengewicht gegen den Rechtsdruck bilden".Ein neues Gesicht findet sich auch bei der fränkischen CSU in Berlin: Der Steuerberater(46) schaffte es als Direktkandidat im Wahlkreis Nürnberg-Nord auf Anhieb in den Bundestag. Mit 31,3 Prozent der Erststimmen - das schlechteste Ergebnis aller CSU-Kandidaten in Bayern - beerbt er Dagmar Wöhrl.