Die Linke: Ergebnis verbessert

Frank Hertel, Die Linke, trat mit dem Slogan "Rock'n'Roll" an. Er sagt "Ich bin ein bisschen enttäuscht über das Abschneiden der AfD - wir können für uns mit unserem Ergebnis zufrieden sein. Ich konnte das Ergebnis in Bad Kissingen leicht steigern, wir lagen bei 4,5 und sind aktuell bei 5,3 Prozent. Damit bin ich zufrieden für meinen Wahlkreis, der sehr von Frau Bär und der CSU geprägt war. Für mich, der so ein großes Gebiet hat, ist das ein großer Erfolg. Dass ich nicht im Bundestag bin, ist für mich schade - aber es war absehbar. Das war David gegen Goliath."

Mehr in Kürze auf infranken.de