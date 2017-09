Die dubiosen Geldquellen der AfD

Sie sind unübersehbar. Die Großplakate der AfD im zarten Himmelblau mit den eingängigen Slogans "Deutschland trau dich" oder "Mut zu Deutschland" hängen im ganzen Land, dazu kommen die Plakate der Wahlkreiskandidaten, großformatige Anzeigen in den Zeitungen sowie im Internet.



Als einzige Partei, die voraussichtlich dem nächsten Bundestag angehören wird, macht die AfD allerdings keinerlei Angaben über die Höhe ihres Wahlkampfetats. Nach Schätzungen dürfte er sich in einem ähnlichen Größenbereich wie bei den Grünen und der Linken belaufen, die ihre Ausgaben auf 5,5 Millionen beziehungsweise 6,5 Millionen Euro beziffern.

Schwere Vorwürfe gegen die AfD Der unabhängige Verein Lobbycontrol, der Recherchen über die engen Verbindungen zwischen der Wirtschaft und der Politik anstellt, erhebt in diesem Zusammenhang schwere Vorwürfe gegen die AfD: "Seit Monaten lässt sich die Partei ihre Wahlkämpfe aus dubiosen Quellen unterstützen und treibt dabei ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Öffentlichkeit", heißt es in einer achtseitigen aktuellen Studie. Der gemeinnützige Verein "für Transparenz und Demokratie" finanziert sich mit Spenden, Mitgliederbeiträgen und dem Verkauf von Publikationen wie dem alternativen Stadtführer "LobbyPlanet Berlin". In diesem werden alle Adressen von Lobbyisten und Interessenverbänden, die Einfluss auf die Politik nehmen, aufgelistet.

Der Vorwurf des Vereins wiegt schwer: Es bestehe der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung: "Anonyme Geldgeber unterstützen die AfD seit Langem mit millionenschweren Wahlkampfhilfen."



Organisiert habe diese Unterstützungsaktion der im September 2016 in Stuttgart von einigen AfD-Mitgliedern gegründete "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten", der unter anderem die Zeitung "Deutschlandkurier" mit Wahlempfehlungen für die AfD herausgibt. "Der Verein gibt eine Adresse in Stuttgart an. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Briefkasten-Adresse, die von einer Office Management-Firma betreut wird", schreibt Lobbycontrol. Post an den Verein werde ungeöffnet weitergeleitet an ein Postfach in der Schweiz, das wiederum von der PR-Agentur Goal AG betreut wird, die auch das Sekretariat des Vereins führt und die Öffentlichkeitsmaßnahmen leitet. Die Goal AG wiederum hat in der Vergangenheit häufig für die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei (SVP) gearbeitet. "Als ihr Markenzeichen gelten starke Vereinfachungen und gezielte Tabubrüche", schreibt Lobbycontrol.



Der Trick: Nach dem Parteiengesetz müssen alle Parteien in Deutschland Spenden ab 10 000 Euro melden und die Namen der Spender veröffentlichen, Vereine hingegen nicht. "Wer die Geldgeber für die Wahlwerbung zugunsten der AfD sind, bleibt bis heute im Dunklen." Zwar behauptet die AfD stets, nichts mit dem "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit" zu tun zu haben und keinen Einfluss auf den Verein zu nehmen, dessen Aktivitäten nicht mit der Partei abgesprochen seien. Doch in einem Interview mit der der AfD nahestehenden "Jungen Freiheit" räumte Vereinsvorsitzender David Bendels im Januar 2017 ein, sein Verein sei "Adressat für Finanziers", die die AfD fördern, "aber aus geschäftlichen Gründen nicht mit ihr in Verbindung gebracht werden wollen". Martin Felber