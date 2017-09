Die Auszählungsergebnisse im Wahlkreis Bayreuth-Forchheim

Hier informieren wir Sie aktuell über den Verlauf des Wahlsonntags.



So haben die Gemeinden bei der Bundestagswahl 2017 mit ihrer Zweitstimme abgestimmt:



Ebermannstadt (komplett) 46,04 %CSU, 14,26 % SPD, 7,94 % Grüne, 7,87 % FDP, 4,98 % Linke, 11,65 % AfD, 3,90 % FW, 0,14% Piraten, 0,42% ÖDP, 0,42% BP, 0,32% NPD, 0,90% Tierschutzpartei, 0,09% MLPD, 0,07% BGE, 0,07% DiB, 0,07% DKP, 0,02% DM, 0,65% die Partei, 0,14% Gesundheitsforschung, 0,07% V-Partei



Egloffstein (komplett) 41,72 %CSU , 13,58 % SPD, 7,86 % Grüne, 7,32 % FDP, 6,18 %Linke, 13,88 % AfD, 5,80 % FW, 0,46 % Piraten, 0,31 % DM, 0,46% ÖDP, 0,15 % V-Partei, 0,38 % NPD, 0,76% Tierschutzpartei, 0,38% BP, 0,08% BüSo, 0,08% BGE



Gräfenberg (komplett) 40,01% CSU, 17,73 % SPD, 8,61% Grüne, 7,18 % FDP, 5,36% Linke, 12,61% AfD, 3,69% FW, 0,40% Piraten, 0,83 % ÖDP, 0,28 % BP, 0,44 % NPD, 1,43 % Tierschutzpartei, 0,12% MLPD, 0,08 % DiB, 0,24% DM, 0,16% Die Partei. 0,04% BGE , 0,16% Gesundheitsforschung, 0,16% V-Partei



Gößweinstein (komplett) 48,11% CSU, 13,74 % SPD, 4,62 % Grüne, 6,58 % FDP, 3,66 % Linke, 13,51 % AfD, 5,89 % FW, 0,15 % Piraten, 0,27 % BP, 0,69 % NPD, 1,15 % Tierschutzpartei, 0,65 % Die Partei, 0,15 % Gesundheitsforschung, 0,04 % DiB, 0,12% BGE, 0,15% V-Partei



Hiltpoltstein (komplett) 41,28% CSU, 17,73% SPD, 7,04% Grüne, 6,47% FDP, 5,04% Linke, 13,41% AfD, 5,72% FW, 0,28% Piraten, 0,28% ÖDP, 0,19% NPD, 0,75% Tierschutzpartei, 0,09% MLPD, 0,47% DM, 0,75% Die Partei, 0,38% Gesundheitsforschung



Obertrubach (komplett) 50,69 % CSU , 13,64 % SPD, 3,24 % Grüne, 6,54 % FDP, 3,03 % Linke, 13,15 % AfD, 6,27 % FW, 0,41 % Piraten, 0,21 % ÖDP, 0,34% BP, 0,55% Die Partei, 0,62 % Tierschutzpartei, 0,21% BGE, 0,28% DiB, 0,14% Gesundheitsforschung



Pretzfeld (komplett) 40,87% CSU, 14,89% SPD, 8,59% Grüne, 8,98 % FDP, 5,41% Linke, 14,13% AfD, 3,76% FW, 0,38% Piraten, 0,51% ÖDP, 0,25% BP, 0,25% NPD, 0,76% Tierschutzpartei, 0,06% BGE, 0,06% DiB, 0,25% DM, 0,51% Die Partei, 0,19% Gesundheitsforschung, 0,06% V-Partei



Unterleinleiter (komplett) 50,19% CSU, 13,45% SPD, 7,63% Grüne, 7,24% FDP, 2,85%Linke, 9,7% AfD, 3,62% FW, 0,52% Piraten, 1,03% ÖDP, 0,91% BP, 0,65% NPD, 1,16% Tierschutzpartei, 0,13% DiB, 0,13% DM, 0,39% Die Partei, 0,39% Gesundheitsforschung



Weißenohe (komplett) 32,38 % CSU, 23,90 % SPD, 12,73 % Grüne, 7,21 % FDP, 6,51% Linke, 12,31 % AfD, 2,69% FW, 0,28% Piraten, 0,14% ÖDP, 0,14% BP, 0,14% NPD, 0,71% Tierschutzpartei, 0,14% MLPD, 0,14% DiB, 0,57% Die Partei



Wiesenttal (komplett) 45,79 %CSU , 12,24 % SPD, 7,32 % Grüne, 8,10 % FDP, 6,54% Linke, 12,11% AfD, 4,6% FW, 0,19% Piraten, 0,26% ÖDP, 0,26% BP, 0,13% NPD, 0,58% Tierschutzpartei, 0,13% MLPD, 0,13% BGE, 0,06% DiB, 0,13% DM, 1,17% Die Partei, 0,06% Gesundheitsforschung, 0,19% V-Partei





Aufseß (komplett) 50,11 % CSU, 13,12% SPD, 3,48% Grüne, 8,41% FDP, 12,33 % AfD, 3,25 % Linke, 4,04% FW, 0,11% Piraten, 0,67% ÖDP, 0,34% BP, 0,67% NPD, 1,35% Tierschutzpartei, 0,11% DiB, 0,22% DM, 1,57% Die Partei, 0,22% V-Partei



Betzenstein (komplett) 43,49 % CSU, 18,86 % SPD, 5,54 % Grüne, 7,05 % FDP, 5,66 % Linke, 10,60 % AfD, 4,64 % FW, 0,3 % Piraten, 0,24% ÖDP, 0,84% Die Partei, 0,42 % Gesundheitsforschung, 1,08 % Tierschutzpartei, 0,24 % NPD, 0,3 % BP, 0,42 % V-Partei, 0,06% DM, 0,12% DiB, 0,12% BGE



Waischenfeld (komplett) 51,89 % CSU, 14,33 % SPD, 6,28 % Grüne, 5,74 % FDP, 10,11 % AfD, 3,29 % Linke, 3,73 % FW, 0,64% ÖDP, 0,29% Piraten, 0,83 % NPD, 0,64 % Tierschutzpartei, 0,25 % DM, 0,79 % Die Partei, 0,1 % Gesundheitsforschung, 0,25% V-Partei, 0,05% MLPD, 0,05% BüSo, 0,1% BGE, 0,05% DiB, 0,05% DKP



Gesamt Wahlkreis 237 (komplett): 41,94% CSU, 18,33% SPD, 7,90% Grüne, 8,99% FDP, 10,72% AfD, 5,55% Linke, 2,72% FW, 0,29% Piraten, 0,42 % ÖDP, 0,27% BP, 0,3% NPD, 0,81% Tierschutzpartei, 0,02% MLPD, 0,01% BüSo, 0,11% BGE, 0,12% DiB, 0,01% DKP, 0,14% DM, 0,94% Die Partei, 0,15% Gesundheitsforschung, 0,25% V-Partei





So sieht es beim Direktmandat aus

Bei der Erststimme, mit der das Direktmandat vergeben wird, hat Silke Launert nach 240 von 352 ausgezählten Wahlbezirken die Nase vorn. Die Zwischenergebnisse:

Silke Launert (CSU): 46,5%

Anette Kramme (SPD): 21,23 %

Susanne Bauer (Grüne): 7,08%

Thomas Hacker (FDP): 6,63%

Tobias Peterka (AfD): 9,39%

Sebastian Sommerer (Linke): 4,34 %

Thomas Mainusch (FW): 3,51%

Wolfgang Karl (Die Partei): 1,31%



Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr im Wahlkreis 237 bei 77,76 Prozent.





Wahlbeteiligung 2013

Der Wahlkreis 237 Bayreuth-Forchheim umfasst die Stadt Bayreuth, den Landkreis Bayreuth sowie einige Gemeinden des Landkreises Forchheim. In der Stadt Bayreuth sind rund 57.200 Wahlberechtigte aufgerufen ihre Stimme abzugeben.



Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis Bayreuth-Forchheim 2013 bei 70,17 Prozent. 164.828 Menschen waren damals stimmberechtigt. Von ihnen nahmen 115.659 ihr Wahlrecht wahr.



Ergebnisse aus dem Jahr 2013



Erststimmen:

Hartmut Koschyk (CSU) 55,85%

Anette Kramme (SPD) 25,63%

Hermann Hiery (FDP) 2,74%

Sabine Steininger (Grüne) 6,28%

Tilmann Schiel (Linke) 2,84%

Dirk Marky (Piraten) 2,33%

Harald Bestehorn (NDP) 1,22%

Tobias Peterka (AfD) 3,12%



Zweitstimmen:



CSU 49,52%

SPD 23,24%

FDP 4,82%

GRÜNE 6,80%

DIE LINKE 3,30%

PIRATEN 1,91%

NPD 0,96%

ÖDP 0,48%

REP 0,46%

Bündnis 21/RRP 0,04%

BP 0,35%

Tierschutzpartei 0,69%

DIE VIOLETTEN 0,10%

BüSo 0,01%

MLPD 0,02%

AfD 3,86%

pro Deutschland 0,06%

DIE FRAUEN 0,21%

FREIE WÄHLER 3,07%

PARTEI DER VERNUNFT 0,10%