Die Bundestagswahl 2017 im Frankenwald

+++ 19.18 Uhr: Hans Michelbach erhält in 75 von 149 Wahlbezirken im Landkreis Kronach etwa 51 Prozent der Erststimmen. Nur in Tettau hat Doris Aschenbrenner (SPD) die Nase vorn. Insgesamt kommt sie zurzeit auf etwa 26 Prozent.



+++ 19.24 Uhr: Im Wahlkreis Coburg liegen die Ergebnisse von 46 der 401 Wahlbezirke vor. Hier erreicht Hans Michelbach (CSU) circa 39 Prozent. Doris Aschenbrenner (SPD) kommt zurzeit auf 25 Prozent. Bei den Zweitstimmen hat die CSU mit etwa 32 Prozent ebenfalls die Nase vorn (SPD: 21 Prozent). Die AfD erreicht momentan 11 Prozent.



+++ 19.30 Uhr: Im Kreis Kronach liegen von 95 der 149 Wahllokalen die Ergebnisse vor. Hans Michelbachs Sieg scheint sich bei knapp über 50 Prozent im Frankenwald einzupendeln. Zurzeit kommt er hier auf 50,83 Prozent.



+++ 20:01 Uhr: Im Kreis Kronach sind 120 der 149 Wahlbezirke ausgezählt. Hans Michelbach hat mit 50,26 Prozent einen komfortablen Vorsprung vor Doris Aschenbrenner (26,10), die allerdings die Marktgemeinde Tettau gewinnt (42,90 zu 36,54 Prozent).



+++ 20:13 Uhr: Nur noch acht der 149 Wahlbezirke im Landkreis Kronach stehen aus. Hans Michelbach liegt im Frankenwald bei 49,58 Prozent. Im gesamten Wahlkreis Coburg bringt er es in 70 ausgezählten der 252 Bezirke auf 39,42 Prozent.



+++ 20:30 Uhr: Im Landkreis Kronach ist die Bundestagswahl 2017 komplett ausgezählt. Erststimmen: Hans Michelbach 49,90 Prozent, Doris Aschenbrenner 26,61 Prozent, Martin Böhm (AfD) 10,36 Prozent. - Zweitstimmen: CSU 43,68 Prozent, SPD 23,42 Prozent, AfD 11,76 Prozent, FDP 6,68 Prozent, Linke 4,60 Prozent, Grüne 4,41 Prozent.



+++ 21:15 Uhr: Im Wahlkreis Coburg sind nun insgesamt 221 von 401 Wahlbezirken ausgezählt. Hans Michelbach kommt dabei auf 46,11 Prozent, Doris Aschenbrenner bringt es auf 26,55 Prozent.



+++ 21:45 Uhr: Das Wahlkreisergebnis steht fest: Hans Michelbach hat mit 45,26 Prozent der Stimmen die Nase vorn.