CSU-Abgeordnete Emmi Zeulner: AfD verhagelt die Stimmung

Emmi Zeulner verfolgt am Wahlabend im großen Sitzungssaal des Landratsamts Lichtenfels in aller Ruhe, wie die Ergebnisse aus ihrem Wahlkreis eintrudeln. Als Mutter ist sie jetzt nicht gefordert. Die kleine Tochter wird von ihrer Schwester betreut. Denn auch der Papa, MdL Jürgen Baumgärtner (Kronach/Lichtenfels), ist mitgekommen.



Schonungslos aufarbeiten

Sie hat einen persönlichen Erfolg erzielt, als einzige CSU-Bundestagsabgeordnete in Oberfranken ihr Ergebnis von 2013 in etwa gehalten. Trotzdem, so sagt sie: "Uns kann das Ergebnis der CSU nicht zufriedenstellen." Unter 40 Prozent in Bayern. Das starke Abschneiden der AfD verhagelt die Stimmung. "Das muss schonungslos aufgearbeitet werden." Ihre spontane Analyse: "Bei den Wählern ist der Eindruck entstanden, dass wir den Themen hinterherrennen. Da müssen wir noch besser werden."



Wird die nächste Bundesregierung eine Jamaika-Koalition sein? Emmi Zeulner holt Luft, um die Journalistenfrage zu beantworten - und unterbricht dann: "Moment mal, Seehofer kommt dran." Den Chef im Fernsehen will sie sich anschauen. Er spricht von einer herben Enttäuschung. "So sieht's aus", gibt ihm die 30-Jährige recht.



Was ist mit Jamaika?

Wie lautete noch mal die Frage? Jamaika? Also: Zeulner hat Verständnis für die SPD, dass sie sich nicht mehr an einer Großen Koalition beteiligen will. Als Juniorpartner in der Regierung sind die Sozialdemokraten abgestraft worden. Die Koalition aus Union, FDP und Grünen hält die Kulmbacher Abgeordnete für denkbar. Aber: "Vor allem muss das Thema der inneren Sicherheit gelöst werden." Das werde schwer mit den Grünen, meint sie. Es habe ja in der Flüchtlingspolitik schon Probleme gegeben, wenn es um die sicheren Herkunftsländer ging.



Inzwischen - es ist 19.20 Uhr - sind über zwei Drittel der Wahlbezirke ausgezählt. Emmi Zeulner liegt stabil um die 56 Prozent.



Zeit, um Jürgen Baumgärtner zu fragen, ob ihm Angst vor der Landtagswahl im nächsten Jahr wird? "Nein, nächstes Jahr steht Angela Merkel nicht zur Wahl", sagt er und gibt sich optimistisch: "50 plus x ist möglich. Die CSU wird genau analysieren und die richtigen Antworten finden." Er empfehle dringend, bei der EU- und Flüchtlingspolitik nicht mehr so weiterzumachen.



Emmi Zeulner hat gewartet, bis am Schluss auch die Ergebnisse aus Bamberg kommen. Dann bricht sie auf zur Wahlparty im Altenkunstadter Szenelokal "Nepomuk", wo die CSU-Getreuen aus Kulmbach und Lichtenfels warten.



Nicht gerade euphorisch

Dort ist die Stimmung nicht gerade euphorisch. "Die Staatsregierung hat so viel für Kulmbach getan", sagt Kulmbachs Oberbürgermeister und CSU-Kreisvorsitzender Henry Schramm. Er nennt Klinikum und Universitätscampus - und versteht das Wahlergebnis nicht. "Da müssen wir uns Gedanken machen." Doch man dürfe am Wahlabend auch feiern. Die Menschen hätten Emmi Zeulners Fleiß und Einsatz für die Region belohnt. Und die CSU habe einen guten Wahlkampf gemacht.