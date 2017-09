Bundestagswahl 2017: Drei Kandidaten aus Wahlkreis Bamberg/Forchheim im Bundestag

Bei den Erststimmen im Wahlkreis 236 Bamberg/Forchheim hat es am Sonntag einen Sieger gegeben: Thomas Silberhorn von der CSU. Dennoch haben es drei Kandidaten bei der Bundestagswahl geschafft, ins Parlament in Berlin einzuziehen.Andreas Schwarz, Direktkandidat der SPD für Bamberg und Forchheim, hat es ebenso über die Landesliste (Platz 13) in den Bundestag geschafft wie Lisa Badum von den Grünen. Andreas Schwarz war bereits bisher Mitglied des Parlaments - sein Einzug ist keine Überraschung.Überraschender ist hingegen der Erfolg der grünen Kandidatin, die bislang in Forchheim als Kreisrätin tätig gewesen ist und für die Grünen im Wahlkreis Bamberg-Forchheim als Direktkandidatin sowie auf Platz 11 der Landesliste angetreten ist. Mit einem Einzug hatte zuvor kaum jemand gerechnet, da die Umfragen vor der Wahl die Grünen bei nur etwa sieben Prozent gesehen hatten.