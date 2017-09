Bundestagswahl 2017: Die Wähler im Wahlkreis 246 Roth/Nürnberger Land haben abgestimmt

Partei Erststimmen Prozent Mortler, Marlene ( CSU ) 44.737 42,18% Horlamus, Alexander ( SPD ) 23.846 22,48% Drechsler, Gabriele ( GRÜNE ) 8.798 8,29% Neuner, Andreas ( FDP ) 5.038 4,75% Lang, Siegfried ( AfD ) 10.677 10,07% Dr. Johach, Helmut ( DIE LINKE ) 5.182 4,89% Hauber, Wolfgang ( FREIE WÄHLER ) 4.982 4,70% Schwemmer, Jonas ( PIRATEN ) 1.378 1,30% Stadelmann, Walter ( ÖDP ) 1.427 1,35%

Partei Zweitstimmen Prozent CSU 37.974 35,71% SPD 20.483 19,26% GRÜNE 10.783 10,14% FDP 9.583 9,01% AfD 12.200 11,47% DIE LINKE 7.257 6,82% FREIE WÄHLER 3.511 3,30% PIRATEN 558 0,52% ÖDP 715 0,67% BP 227 0,21% NPD 341 0,32% Tierschutzpartei 1.098 1,03% MLPD 27 0,03% BüSo 11 0,01% BGE 149 0,14% DiB 156 0,15% DKP 24 0,02% DM 214 0,20% Die PARTEI 714 0,67% Gesundheitsforschung 158 0,15% V-Partei³ 159 0,15%

Die Wähler haben abgestimmt und die Ergebnisse der Erst- und Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2017 stehen fest. Der Wahlkreis 246 Roth umfasst die Landkreise Roth und das Nürnberger Land.Seit 1976 werden hier bei jeder Bundestagswahl die Direktkandidaten der CSU gewählt. So auch 2013, als Marlene Mortler mit 50,6 Prozent der Stimmen in den Bundestag einzog. Mortler ist auch dieses Jahr wieder ambitionierte Anwärterin auf den Platz in Berlin.Das sind die Ergebnisse für den Wahlkreis 246 Roth/Nürnberger Land:Erststimmen:Zweitstimmen: