Bundestagswahl 2017: Das Beste aus dem Netz

Auch viele Prominente werben im Internet fürs Wählen



Ich habe mich getraut und die AfD in die offizielle Wahlurne gewählt!! #BTW17 pic.twitter.com/Zj6Tj2MpzV — Oliver Pocher (@oliverpocher) 24. September 2017









Schon mal alles für 18 Uhr vorbereitet #btw17 pic.twitter.com/owTNLdB7tX — Matthias Keller (@Matzekult) 24. September 2017

Schon mal alles für 18 Uhr vorbereitet #btw17 pic.twitter.com/owTNLdB7tX — Matthias Keller (@Matzekult) 24. September 2017



Ich schaukel jetzt hier übrigens solange, bis ihr alle wählen gegangen seid! #btw17 #Bundestagswahl17 pic.twitter.com/CaKk7uLdTj — Ulrich Gelsen (@gelsen) 24. September 2017



Die Bundestagswahl 2017 bestimmt am Sonntag weite Teile der sozialen Medien.Google Deutschland hat bei Facebook gepostet, welche beiden Suchanfragen in den vergangenen 24 Stunden stark angestiegen sind: Personalausweis und Wählen ohne Wahlbenachrichtigung.So hat Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir ein Foto gepostet von seinem Weg zu seinem Wahllokal im Berliner Bezirk Kreuzberg. Offenbar zufällig traf er den Rapper John Magiriba Lwanga, Mitglied der Band Culcha Candela. "Auf dem Weg zum Wahllokal trifft man coole Leute", twitterte Özdemir daraufhin und postete ein Foto von sich und dem Musiker, beide in die Kamera lächelnd und mit Daumen-nach-oben-Pose.Und natürlich gibt es wieder viel Hohn und Späßchen über die Wahl und die Berichterstattung.