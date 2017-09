Bundestagswahl 2017: Bayreuther AfD-Mann zieht in Bundestag ein

Die Alternative für Deutschland zieht erstmals in den deutschen Bundestag ein - einer der neuen AfD-Abgeordneten wird der Bayreuther Tobias Peterka. "Ich nehme die Aufgabe sehr gerne wahr und werde alles Mögliche tun, dass die Fraktion ihre Oppositionsarbeit gut macht", sagt Peterka auf Nachfrage.



Der 34-Jährige erhält das Mandat über die bayerische Landesliste der AfD (Listenplatz elf). Die rechtskonservative Partei erhielt bundesweit rund 13 Prozent der Zweitstimmen . "Wir sind überrascht, aber nicht so sehr, wie man es vielleicht denkt", sagt Peterka über das Ergebnis.



Stimmenanteil verdreifacht

Der AfD-Mann kandidierte als Direktkandidat für den Wahlkreis Bayreuth/Forchheim und bekam 11,8 Prozent der Erststimmen. Damit hat er seinen Stimmenanteil im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl verdreifacht. 2013 bekam Peterka 3,1 Prozent. Als drittstärkste Kraft im Bundestag hat Peterka sein im Wahlkampf ausgegebenes Ziel erreicht.

Das Abschneiden der AfD sei ein "gutes Zeichen für die Demokratie", findet Peterka. Im Bundestag will er "scharfe aber demokratische und sachorientierte Oppositionsarbeit" leisten, betont der Bayreuther. Die aggressive Wortwahl des AfD-Spitzenkandidaten Alexander Gauland in Berlin - "Wir werden Frau Merkel jagen." - , hält Peterka für "normale Wahlkampfsprache".



Dämpfer für die CSU

Für ihn sei das Wahlergebnis in Bayern die größere Überraschung gewesen. Laut Hochrechnung landete die AfD in Bayern mit 12,5 Prozent auf dem dritten Platz (2013 waren es 4,3). Die CSU kam auf 38,7 Prozent, ein Minus von mehr als zehn Prozentpunkten. "Das ist ein herber Dämpfer für die CSU", freut sich Peterka.



Der 34-Jährige verfolgte die Ergebnisse am Sonntag auf einer AfD-Veranstaltung in Hof. Am späten Abend fuhr er noch zur Wahlparty seiner Partei nach Bayreuth.



Peterka ist ein AfD-Mann der ersten Stunde: Im Gründungsjahr 2013 tritt der studierte Jurist der Partei bei, kurz darauf wird er Kreisvorsitzender in Bayreuth. Zu dieser Zeit ist er Doktorand an der Uni Bayreuth. 2015 wird er zum Bezirksvorsitzenden der AfD Oberfranken gewählt. Peterka lebt in Bayreuth und arbeitet als Jurist im öffentlichen Dienst in der Nähe von Erlangen. Nach seiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter will er in den öffentlichen Dienst zurückkehren.



Peterka ist neben Martin Sichert aus Nürnberg (Listenplatz fünf) der zweite fränkische AfD-Abgeordnete im neu gewählten Bundestag. Der AfD-Direktkandidat für den Wahlkreis Erlangen, Paul Podolay (wohnhaft in München, Listenplatz zehn) ergatterte ebenfalls ein Mandat.