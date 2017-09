Bundestagswahl 2017: Auch in Franken konnten kleinere Parteien kräftig punkten

Enttäuschung und Verdruss bei SPD und CSU, vielerorts Triumph und Euphorie bei den kleineren Parteien - auch in Franken hat die Bundestagswahl zu einer Verschiebung der politischen Gewichte geführt. Die AfD konnte in vielen nordbayerischen Regionen zwar nicht an die Erfolge in anderen Teilen Bayerns anschließen, fuhr aber dennoch zweistellige Ergebnisse ein.Besonders hoch fielen die Verluste der CSU in Teilen Ober- und Unterfrankens aus, wo sie bei der Bundestagswahl vor vier Jahren noch teils kräftig zugelegt hatte. So musste die Partei in der Industriestadt Schweinfurt Verluste von 9,9 Prozentpunkten, in Aschaffenburg von 9,4 Punkten hinnehmen.Die SPD verliert in Franken weiter an politischer Bedeutung. Zwar fallen ihre Verluste vielerorts nicht ganz so hoch aus wie die der CSU, aber die Stimmenanteile der geschwächten Sozialdemokraten liegen in weiten Teilen Frankens unter 20 Prozent.Deutlich zulegen konnte die AfD. Mit einem Zweistimmenanteil von 10 bis 12 Prozent lag die Partei in Franken nur knapp unter dem Landesergebnis. Besonders gute Ergebnisse erzielte sie in Kulmbach und Hof. Seltener machten unterfränkische Wähler ihr Kreuz bei der AfD.Eine schwere Niederlage musste die SPD in ihrer früheren Hochburg Nürnberg hinnehmen - ebenso wie die CSU. Die SPD kam dort nach einem Stimmenverlust von 8,2 Prozentpunkten nur noch auf einen Zweitstimmenanteil von 19,5 Prozent. Die Nürnberger SPD fuhr damit ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis seit 1961 ein. Der Stimmenanteil der CSU schmolz auf 28,9 Prozent zusammen - 8,2 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Dennoch gehen die beiden Nürnberger Direktmandate erneut an die CSU.Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) musste in seinem Wahlkreis Fürth kräftig Federn lassen. Das bisherige Kabinettsmitglied konnte zwar seinen Wahlkreis Fürth verteidigen, büßte aber bei den Erststimmen 9,3 Prozentpunkte ein und landete bei 39,9 Prozent.Mit dem besten Erststimmenergebnis der CSU zieht Emmi Zeulner erneut in den Bundestag ein. Im Wahlkreis Kulmbach kam die 30-Jährige auf 55,4 Prozent der Erststimmen und sicherte sich damit wieder das Direktmandat. Sie erzielte 1,5 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Als Stimmenkönigin löst die gelernte Krankenschwester Stephan Mayer aus Altötting ab. Das Direktmandat im Wahlkreis Kulmbach hatte früher Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) inne.