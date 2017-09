Bockbieranstiche 2017 in Franken: Alle Termine und Brauereien

September 2017





Für alle Freunde des Bockbiers und des Genusses beginnt jetzt im September die fünfte Jahreszeit. Die Fässer werden angestochen, die Leute stehen Stunden lang an, um dabei zu sein. inFranken.de hat alle Bockbieranstiche und Termine der Brauereien in Ober-, Mittel- und Unterfranken auf einen Blick.29. September: Brauerei Göller, Memmelsdorf-Drosendorf, 17 - 23 Uhr29. September: Gasthof Schönbrunnen, Lohr am Main. 17 - 23 Uhr29. September: Schlossbrauerei Reckendorf, Reckendorf, 18 - 23 Uhr29. September: Brauerei Diller, Hallstadt - Dörfleins, 18 - 23 Uhr30. September: Gambrinus Keller, Unterhaid, 16 - 23 Uhr1. Oktober: Brauerei Will, Stadelhofen - Schederndorf, 12 - 23 Uhr2. Oktober: Brauerei Simon, Lauf a.d. Pegnitz, 18 - 23 Uhr3. Oktober: Brauerei Müller, Reundorf, 12 - 23 Uhr5. Oktober: Brauerei Schlenkerla, Bamberg, 16 - 23 Uhr6. Oktober: Schuhmannskeller, Bischberg, 16 - 23 Uhr6. Oktober: Brauerei Keesmann, Bamberg, 16.30 - 23 Uhr6. Oktober: Löwenbräukeller, Buttenheim, 20 - 23 Uhr6. Oktober: Brauerei Knoblach, Schammelsdorf, 15 - 23 Uhr7. Oktober: Brauerei Hartmann, Würgau, 17 - 23 Uhr7. Oktober: Brauerei Becher, Bayreuth, 18 - 23 Uhr11. Oktober: Brauerei Grosch, Rödental, 18 - 23 Uhr13. - 14. Oktober: Brauerei Kundmüller Weiher, Viereth - Trunstadt, 11 - 23 Uhr13. Oktober: Brauerei Fischer, Rattelsdorf, 17 - 23 Uhr13. - 15. Oktober: Bockbierfest Martinsbräu, Marktheidenfeld, 18 - 23 Uhr13. Oktober: Anstich Weißbierhaus, Bamberg, 18 - 23 Uhr13. Oktober: Brauerei Mahr, Bamberg, 18 - 23 Uhr14. Oktober: Brauerei Höhn, Memmelsdorf, 15 - 23 Uhr14. Oktober: Brauerei Binkert, Breitengüßbach, 17 - 22 Uhr14. Oktober: Brauerei St. Georgen, Buttenheim, 19 - 23 Uhr20. Oktober: Brauerei Adler, Stettfeld, 17 - 23 Uhr20. - 21. Oktober: Brauerei Dremel, Wattendorf, 16 - 23 Uhr21. Oktober: Brauerei Höhn, Memmelsdorf, 10 - 23 Uhr21. Oktober: Brauerei Roppelt, Hallerndorf, 16 - 23 Uhr21. Oktober: Brauerei Kitzmann, Erlangen, 18 - 23 Uhr21. Oktober: Brauerei Ott, Heiligenstadt i. OFr., 18 - 23 Uhr26. Oktober: Brauerei Fässla, Bamberg, 15 - 23 Uhr27. Oktober: Brauerei Först, Egglosheim - Drügendorf, 17 - 23 Uhr27. Oktober: Brauerei Bender, Arnstein, 19 - 23 Uhr27. Oktober: Sonnebräu, Mürsbach, 19 - 23 Uhr27. Oktober: Brauerei Döbler, Bad Windsheim, 19.30 - 23 Uhr28. - 30. Oktober: Brauerei Schwan, Burgebrach, 17 - 23 Uhr31. Oktober: Drei Kronen Bräu, Memmelsdorf, 17 Uhr - 23 Uhr31. Oktober: Brauerei Hübner, Bamberg, 16 - 23 Uhr3. November: Brauerei Kraus, Hirschaid, 18 - 23 Uhr3. November: Brauerei Reblitz, Bad Staffelstein - Nedensdorf, 16 - 23 Uhr4. November: Brauerei Will, Stadelhofen - Schederndorf, 11 - 23 Uhr4. November: Brauerei Greif, Forchheim, 17 - 23 Uhr4. November: Brauerei Wagner, Kemmern, 18 - 23 Uhr4. November: Brauerei Beck, Trabelsdorf, 18 - 23 Uhr8. November: Drossenfelder Bräuwerk, Neudrossenfeld, 17 - 23 Uhr10. - 12. November: Brauerei Krug, Waischenfeld, 10 - 23 Uhr10. November: Brauerei Hummel, Memmelsdorf - Merkendorf, 17 - 23 Uhr11. November: Brauerei Kürzdörfer, Creussen - Lindenhardt, 17 - 23 Uhr11. November: Brauerei Ulrich, Schonungen - Hausen, 18.30 - 23 Uhr11. November: Brauerei Reh, Litzendorf - Lohndorf, 19 - 23 Uhr17. November: Brauerei Wagner, Memmelsdorf - Merkendorf, 18 - 23 Uhr22. November: Brauerei Grasser Huppendorf, Königsfeld, 19 - 23 Uhr23. November: Brauerei Greifenklau, Bamberg, 16 - 23 Uhr24. November: Brauerei Hennemann, Pommersfelden - Sambach, 19 - 23 Uhr30. November: Brauerei Ambräusianum, Bamberg, 17 - 23 Uhr2. Dezember: Hausbrauerei Stegaurach, Stegaurach, 16 - 23 Uhr15. Dezember: Brauerei Zehendner, Mönchsambach, 16 - 23 Uhr5. Januar: Klosterbrauerei, Weissenohe, 17 - 23 Uhr17. Februar: Brauerei Scharpf, Seßlach - Heilgersdorf, 18 - 23 Uhr17. März: Brauerei Ulrich, Schonungen - Hausen1. Mai: Hausbrauerei Altstadthof, Nürnberg, 11 - 23 Uhr