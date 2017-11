Reinheitsgebot vom 12. Oktober 1489

500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot - das muss gefeiert werden. Natürlich feiert Bamberg mit, denn das Weltkulturerbe ist für seine langjährige Biertradition bekannt. Strenggenommen gibt es aber gar nichts zu feiern. Bamberg gehörte vor 500 Jahren nicht zu Bayern. Außerdem gibt's ein Reinheitsgebot ganze 27 Jahre vor dem bayerischen Wurf.

Dr. Klaus Rupprecht, stellvertretender Leiter des Staatsarchivs Bamberg, machte die Schrift ausfindig: Innerhalb seiner "Ungeldordnung", der Regelung einer Art Getränkesteuer, erklärte Fürstbischof Heinrich III. am 12. Oktober 1489, dass im Stadtgebiet Bamberg für das Brauen von Bier "nicht mere denn Malz, Hopfen und Wasser" verwendet werden dürfe.

Eine so genannte Ungeldordnung wurde in Bamberg schon 1377 festgelegt, die dann 1489 allerdings nochmal erneuert wurde. Neben der Reinheit des Bieres ist in dieser Neufassung eine neue, kleinere Maß-Einheit bestimmt. Damit wurden die Einnahmen der Regierenden erhöht, da die Abgabe pro Maß geleistet wurde. Zudem ist in der Schrift genauestens festgelegt, welche Verpflichtungen die Personen hatten, die mit dem Ungeld befasst waren. "Ungelter" mussten zum Beispiel Kontrolleure beaufsichtigten, die wiederum überwachten, wer Bier oder Wein ausschank. Das eingetriebene Geld wurde dann an Bischof, Dom und Stadt bezahlt. Visierer begutachteten, wieviel Getränke überhaupt ausgeschenkt werden durften. Ungeldschreiber hielten fest, wer sein Ungeld bezahlt hatte. Die Wirte mussten angeben, wieviel sie auschenkten und dementsprechend Ungeld bezahlen. Eicher hatten die Fässer zu eichen und Schröter mussten überprüfen, dass nur geeichte Fässer benutzt wurden. Der für das Reinheitsgebot wichtigste Eid wurde aber für die Brauer vorgegeben: Diese mussten versichern, dass sie unterschiedliche Biere nicht mischten und dass das Bier eben nur aus Gerste, Hopfen und Wasser bestehe. Beim Gärvorgang durfte man die sog. Gerbe (Hefe) hinzufügen. Dr. Rupprecht erklärt: "Man legte verbindlich die Rohstoffe für das Bier fest, mehr noch man schloss damit vorher wohl beliebte Zutaten wie Gewürze und Kräuter aus."

Das Bamberger Reinheitsgebot hatte über 300 Jahre Gültigkeit. Erst 1803 wurde es durch das bayerische abgelöst, als das ehemals eigenständige Hochstift Teil von Bayern wurde. Stolz wie die Bamberger auf ihr eigenes Reinheitsgebot auch sind - immerhin wird zugunsten der Qualität und Tradition auch heute noch danach gebraut -, sie waren nicht die ersten, die eine solche Verordnung erließen. Beinahe identische Regeln zum Bierbrauen formulierte man beispielsweise schon 1407 in Landshut oder 1469 in Regensburg.

Die Branche zeigt sich experimentierfreudig

Helles, Pils, Keller und eventuell ein Weizen: Das sind die Klassiker, die über den Tresen gehen. Doch so ganz spurlos schwappt die Craftbier-Welle auch an Franken nicht vorbei. Es sind vor allem die jungen Braumeister, die sich mit den Klassikern nicht zufrieden geben und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Der Vorwurf, die Brauer orientierten sich am Massengeschmack der Fernsehbiere, prallt an den meisten fränkischen Braustätten ab. "Warsteiner" oder "Hasseröder" waren noch nie die Leuchttürme, an die man sich geschmacklich zu orientieren hatte; eher war und ist es der Hans am Stammtisch, auf den der Braumeister hört, wenn der bekundet, dass das neue Keller recht gut munde. Außerdem ist mit dem Rauchbier ein Exot beheimatet, den andere Brauereien längst aufgegeben haben - mit Geschmacksvielfalt weiß man also umzugehen. Zumal jede Brauerei darauf bedacht ist, ja sogar sein muss, ihr eigenes Geschmacksprofil zu erhalten und zu pflegen, denn Einheitsbrei wäre der Tod der Vielfalt. Wer mit offenen Augen und experimentierfreudiger Zunge Brauerei-Gaststätten besucht, kommt zu dem Schluss, dass die Vielfalt sogar noch zugenommen hat. Es sind vornehmlich die jungen Wilden unter den Braumeistern, die zu Neuschöpfungen neigen - ob nun im typischen Craftbier-Gewand oder der geläufigeren fränkischen Variante ist zweitrangig. Auf der Craftbier-Welle schwimmt zum Beispiel Braumeister David Hertl von der Braumanufaktur in Thüngfeld, einem Stadtteil von Schlüsselfeld. Sein schwarzes "India Pale Ale" enthält starke Kakaoaromen. Jörg Binkert, Leiter Forschung und Entwicklung beim Bamberger Braumaschinenhersteller Kaspar Schulz, produziert in seinem Brauhaus in Breitengüßbach "Amber Ale" oder "Porter". Braumeister Thomas Reblitz aus Nedensdorf im Landkreis Lichtenfels experimentiert mit naturbelassenem Hopfen. Standard ist, getrockneten, vermahlenen Hopfen in Form von Pellets zuzugeben. Im "Erlkoenig" im früheren Fischerhof zu Bamberg, der als zehnte Brauerei in der Domstadt firmiert, gibt's das "Craft Board" unter anderem mit "European Amber Lager 1.0 und 2.0" oder "Ebony Smoke Touch", dunkles Bier mit einem ganz feinen rauchigen Ton. Oder sie heißen eben ganz normal "Rauch", "Märzen" und "Urstöffla", Marken der Brauerei Kundmüller in Weiher, Landkreis Bamberg, der es trotz der vergleichsweise biederen Namensgebung gelang, beim internationalen Craft Beer Award abzuräumen.

Unabhängig von der Craftbier-Welle scheint die Neigung groß, Impulse wirken zu lassen und einfach einmal auszuprobieren. Allein das saisonale Bockbier einzubrauen, reicht vielen nicht.

So fand die Initiative des Bamberger Landrats Johann Kalb schnell Gefallen, ein eigenes Landkreis-Bier zu kreieren, wobei gleich drei Braumeister sich nicht zu schade waren, einmal nicht ausschließlich den eigenen Braukessel im Auge zu haben. In diese Riege passt auch das Infrankenbier der Mediengruppe Oberfranken als fränkischer Gruß zum 500-jährigen Bestehen des bayerischen Reinheitsgebots, eingebraut von Braumeister Franz Roppelt in Stiebarlimbach, Landkreis Forchheim. Gerhard Beck







Was ist Bier, was nicht?

Das Reinheitsgebot ist heute in Paragraf 9 des so genannten Vorläufigen Biergesetzes vom 29. Juli 1993 verankert. Darin heißt es: "Zur Bereitung von untergärigen Bier darf nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Wasser verwendet werden. Die Bereitung von obergärigen Bier unterliegt derselben Vorschrift; es ist hierbei jedoch auch die Verwendung von anderen Malz zulässig." Wer zum Beispiel Kräuter zusetzt, braut kein Bier im Sinne des Reinheitsgebots.

Quelle: Private Brauereien e. V.