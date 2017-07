Zu schnell bei Starkregen: Gleich drei Unfälle auf A9 und A70 bei Bayreuth

Unfall auf A9 bei Bad Berneck





Unfall auf A9 bei Plech





Unfall mit Leichtverletzten auf A70 bei Wonsees



Drei Unfälle mit einem Leichtverletzten und einem Schaden von 46000 Euro ereigneten sich durch zu hohe Geschwindigkeit bei starken Regenschauern und nasser Fahrbahn am Dienstagmorgen auf der Autobahn.Wie die Polizei berichtet, verlor zuerst ein 50 Jahre alter Mann bei Bad Berneck die Kontrolle über seinen Audi. Er prallte zwei Mal an die rechte Schutzplanke und kam schließlich mit seinem stark beschädigten Fahrzeug unverletzt auf dem Standstreifen zum Stehen.Wenig später geriet ein 48 Jahre alter Mann mit seinem Audi bei Plech ins Schleudern, krachte in die Mittelschutzplanke, drehte sich mehrfach und blieb nach einem weiteren Anstoß an der rechten Schutzplanke stark beschädigt auf dem Standstreifen stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.Darauf geriet ein 49 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo ins Schleudern. Nach einem Aufprall an der Mittelschutzplanke überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und durchbrach den dortigen Wildschutzzaun, bevor das Auto auf dem Dach zum Liegen kam. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf die Fahrer kommen Bußgeldbescheide wegen der nichtangepassten Geschwindigkeit zu.