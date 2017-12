Wohnhaus nach Brand im Kreis Bayreuth unbewohnbar

In Bad Berneck im Landkreis Bayreuth ist am Donnerstagabend ein Feuer in einem Anbau ausgebrochen. Das angrenzende Wohnhaus ist unbewohnbar geworden.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Zeuge kurz nach 21 Uhr, wie Flammen aus einem Anbau an einem Einfamilienwohnhaus schlugen und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Anbau bereits im Vollbrand und die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Bewohner des Anwesens konnten sich noch ins Freie retten und blieben unverletzt. Der Feuerwehr gelang es zwar den Brand einzudämmen und zu löschen, das Dachgeschoss des Hauses brannte aber komplett aus.



Die Brandursache ist noch völlig unklar, die Kripo Bayreuth hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

An der Einsatzstelle waren die Feuerwehren aus Bad Berneck, Neudorf, Gössenreuth, Gefrees und Bayreuth sowie Kräfte des Rettungsdienstes.