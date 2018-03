Wohnhaus im Landkreis Bayreuth brennt - ein Todesopfer

Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitagvormittag zu einem Brand in einem Wohnhaus in Unterwaiz im Landkreis Bayreuth, welcher ein Todesopfer forderte. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.



Kurz nach 10.15 Uhr informierte eine Nachbarin die Polizei über die starke Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus in der Unterkonnersreuther Straße. Als über 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eintrafen, stellten sie einen Brand in der Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes fest, den sie rasch löschen konnten.



Bewohnerin stirbt in Krankenhaus

Die mit schwerem Atemschutzgerät ausgerüsteten Feuerwehrleute retteten die allein anwesende und bereits bewusstlose Frau aus den Wohnräumen. Nach einer Erstversorgung durch ein Notarztteam kam sie umgehend in ein Krankenhaus, wo die Verletzte kurze Zeit später starb.



Die abschließende Identifizierung der Frau, insbesondere ob es sich um die 66-jährige Bewohnerin handelt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro. Beamte der Bayreuther Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.