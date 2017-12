Wettbewerbe und Förderprogramme für Unternehmen und Gründer

Hinter dem Wettbewerb, der jährlich seit 2011 durchgeführt wird, stehen die Bertelsmann Stiftung und der Verein Unternehmen für die Region e.V. Ziel ist es, das bereits zahlreich vorhandene Engagement der familiengeführten und mittelständischen Unternehmen sichtbar zu machen. Wir zeigen Vorbilder, inspirieren zur Nachahmung und schaffen regionale Netzwerke. Weiter Information zur Jury und Zeile finden Sie hier.

Am Wettbewerb teilnehmen können alle Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, die mit praktischem Fachwissen und unternehmerischer Kreativität gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Region anpacken. Ausgezeichnet wird regionales Engagement, das von überregionalem Interesse ist und übertragbar ist auf andere Betriebe. Bei der Bewertung der Projekte sind v.a. die klare Darstellung der Ziele, der Maßnahmen und der konkreten Resultate von Wichtigkeit. Informationen zu den verscheidenen Preiskategorien und die vollständigen Teilnahmebedingungen entnehmen Sie der Homepage http://mein-gutes-beispiel.de/de/der-wettbewerb/. Eine Bewerbung ist bis zum 13.01.2018 möglich. Die Preisverleihung findet am 12. April 2018 in Berlin statt. Eine Onlinebewerbung ist direkt möglich oder Sie lassen sich einen Bearbeitungslink zur späteren Bearbeitung per Mail schicken

Der Sonderpreis im Wettbewerb ?Mein gutes Beispiel? wird jedes Jahr zu einem gesellschaftlich wichtigen Thema ausgelobt. Im Jahr 2018 ist das Thema: Demokratie stärken ? Toleranz leben. Durch Globalisierung, Digitalisierung und Migrationsbewegungen werden Gesellschaften vielfältiger und bunter. Für eine tragfähige Gesellschaftsarchitektur bedarf es geteilter Wert- und Normsysteme. Im Rahmen des Sonderpreises werden Unternehmen ausgezeichnet, die sich für Demokratiebildung und/oder für die Stärkung des friedlichen Miteinanders in einer pluralen Gesellschaft einsetzen, und somit die Vielfalt der Lebenswirklichkeiten in Deutschland als ein Garant für eine funktionierende Gesellschaft und eine starke Wirtschaft gestalten helfen. Weitere Informationen zum Sonderpreis finden Sie hier.