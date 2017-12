Wellness & Co.: Orte zum Entspannen rund um Bayreuth

1. Lohengrin Therme



Ob als Entspannung nach einer harten Arbeitswoche oder als Weihnachtsgeschenk - Wellness geht immer. Manche gehen gerne in eine Therme und genießen das warme Wasser, andere bevorzugen eine klassische Massage. Wir haben verschiedene Orte der Entspannung in und um Bayreuth für Sie parat:Die Therme am Stadtrand Bayreuths ist eine gute Anlaufstelle zum Seele baumeln lassen. 13 verschieden temperierte Becken bieten Entspannung für alle Wasserratten. Für alle, die es heiß mögen, ist die Saunalandschaft der richtige Ort um Herz und Kreislauf in Schwung zu bringen und Körper und Seele zu erfrischen.Ebenso verfügt die Therme über einen Wellness und Spa Bereich. Dort können Massagen aller Art, von Schröpfmassage bis Migränebehandlung, genossen werden.ADRESSE: Kurpromenade 5ÖFFNUNGSZEITEN:Thermenwelt: täglich von 9 bis 22 UhrSauna und Wellness: täglich von 11 bis 22 UhrPREISE: Therme ab 9 Euro, Sauna 6 Euro Aufschlag, Wellness ab 19,50 EuroWEBSITE: www.lohengrin-therme.de Die Oase Bayreuth bietet eine Vielzahl an verschiedenen Massagen für Einzelpersonen aber auch Paare. Neben klassischen Entspannungstechniken wie Yoga oder Progressiver Muskelentspannung kann man sich hier auch an Reiki (eine japanische Form des Handauflegens), Aerial Yoga (Yoga an Tüchern, die an der Decke aufgehängt sind) oder Heilmagnetismus probieren.Für alle Astrologie- und Esoterik-Fans gibt es mehrmals die Woche das Angebot Karten gelegt zu bekommen oder an einer Rückführung teilzunehmen.ADRESSE: Karlsbader Straße 1aÖFFNUNGSZEITEN:Termine nach Vereinbarung, Stundenplan der Kurse auf der Website einsehbarPREISE: Probestunden ab 5 Euro, Massage ab 30 EuroWEBSITE: www.oase-bayreuth.de 3. The Beauty AngelsManiküre und Pediküre sind hier klassische Behandlungen. Für Kosmetikfreunde gibt es Wimpern- und Augenbrauen färben bis hin zum Permanent-Makeup. Aber auch Hand-, Fuß und Rückenmassagen können dort genossen werden. Ebenso sind Kombinationen mit Gesichtsbehandlungen für Mann und Frau möglich.Für alle, die gerne etwas anderes ausprobieren möchten, gibt es hier das Angebot von Comfort Sugaring - einer intensiven Pflegebehandlung für die Haut, bei der auch unerwünschte Haare entfernt werden können.ADRESSE: Von-Römer-Straße 26ÖFFNUNGSZEITEN:Montag - Freitag: 10 bis 18 UhrSamstag: 10 bis 14 UhrTermine nach Vereinbarung möglichPREISE: Maniküre ab 25 Euro, Massage ab 20 Euro, Sugaring ab 15 EuroWEBSITE: www.the-beauty-angels.de 4. Sawadee BayreuthHier findet man die klassische Thai-Massage, welche auf Jahrtausende alte Praktiken ehemaliger Mönche zurückgreift. Nicht nur die Muskeln werden gelockert sondern auch der Energiefluss des Körpers angeregt. Neben Linderung bei Schmerzen, kann die Massagetechnik auch zur Entspannung bei Stress und Hektik verhelfen.Das Angebot geht von thailändischen Fußmassagen mit vitalisierender Wirkung und Kopfmassagen für gestresste Büro-Arbeiter bis zu einer Kombination aus Akupressur und Streckgriffen, um Kreislauf und Stoffwechsel zu mobilisieren.ADRESSE: Unteres Tor 12ÖFFNUNGSZEITEN:Montag - Freitag: 10 bis 19 UhrSamstag: 10:30 bis 15 UhrTermine nach VereinbarungPREISE: ab 11 EuroWEBISTE: www.sawadee-thaimassage-bayreuth.de 5. Therme ObernseesDie Therme Obernsees ist vor allem für ihr mineralhaltiges Thermalwasser, welches auch Heilwasser genannt wird, bekannt. Darüber hinaus bietet die Anlage ein Vielzahl von Becken mit unterschiedlichen Temperaturen sowie einem Rutschenparadies für Kinder. Für alle Hitzefreunde finden sich im Innen- und Außenbereich Saunen, Kräutersaunarium und Stein- und Dampfbäder. Zum Erholen zwischendurch gibt es mehrere Ruhemöglichkeiten.In Zusammenarbeit mit Physio Fit bietet die Therme zweimal täglich kostenlose Wassergymnastik im Thermalbecken an.ADRESSE: An der Therme 1, 95490 MistelgauÖFFNUNGSZEITEN:Badewelt: täglich 9 bis 22 UhrSauna:Montag - Donnerstag: 9 bis 22 UhrFreitag - Samstag: 9 bis 23 UhrSonn- und Feiertage: 9 bis 22 UhrPREISE: Therme ab 6,50 Euro, Sauna 5 Euro AufschlagWEBSITE: www.therme-obernsees.de 6. Reiterhof WirsbergDas Hotel bietet nicht nur Entspannung und Wellness für Übernachtungsgäste an, sondern auch für Tagesbesucher, die ein paar Stunden abschalten möchten. Hier gibt es neben Hallenbad und Whirlpool auch zwei Saunen (finnisch und Bio), Dampfbad und Infrarot-Wärmekabine. Ebenso einen Ruheraum, eine Felsendusche und Eisgrotte.Neben dem Bade- und Saunabereich bietet das Hotel eine Stückzahl an verschiedenen Massagebehandlungen an: Für Sie, Ihn, Pärchen und sogar Schwangere ist alles vorhanden.ADRESSE: Sessenreuther Straße 50, 95339 WirsbergÖFFNUNGSZEITEN:Schwimmbad: täglich von 7 bis 21 UhrSauna: täglich von 15 bis 21 UhrWellness: nach Termin-ReservierungPREISE: Bad und Sauna 17, 50 Euro (Tageskarte), Wellness ab 20 EuroWEBSITE: www.reiterhof-wirsberg.de