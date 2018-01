Wanderausstellung ?Der Bayerische Landtag? im RW21

In der Galerie des RW21 ist von Dienstag, 23. Januar, bis Samstag, 27. Januar, die Wanderausstellung ?Der Bayerische Landtag? zu sehen. Zur Ausstellungseröffnung am 23. Januar, um 18 Uhr, wird die Bayreuther Landtagsabgeordnete und Landtags-Vizepräsidentin Ulrike Gote (Bündnis 90/Die Grünen) erwartet.

Um Bürgern, die den Landtag im Maximilianeum in München nicht live erleben können, die Möglichkeit zu einer umfassenden Information zu geben, wurde diese Wanderausstellung entwickelt. Ihr Hauptanliegen ist es, die bayerische Volksvertretung auch außerhalb der Mauern des Landtags einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und sie besonders jungen Menschen näher zu bringen. Das Konzept der Ausstellung basiert auf dem Grundgedanken, möglichst viel Information mit möglichst wenig Text zu vermitteln und dabei zeitgemäße technische, optische und elektronische Mittel einzusetzen. So wurde eine Ausstellung entwickelt, die auf 22 Bildtafeln und in einer Powerpoint-Präsentation die Zusammensetzung des Landtags, seine Aufgaben und die Arbeitsabläufe im Parlament anschaulich darstellt. Zusätzlich kann über einen Touchscreen-Bildschirm auch das Internetprogramm des Bayerischen Landtags abgerufen werden.