VORTRAG: Wilhelmine kontra Friedrich II

Freitag, 20.04.2018, 18 Uhr, Black Box im UG



Wilhelmine kontra Friedrich II.: ein Vertrag zwischen dem Markgraftum und Frankreich von 1757

von Professor Berger

Er kommt ganz harmlos daher ? und ist wohl auch deswegen bislang unter der Schwelle der Aufmerksamkeit geblieben: Doch er hat es in sich, der Vertrag mit dem irreführenden Titel ?Erneuerung des Bündnis- und Subsidienvertrages zwischen dem (französischen) König und dem Markgrafen von Bayreuth?. Er richtet sich explizit gegen Preußen.

Noch im Jahre 1751 waren sie gute Freunde, Frankreich und Preußen, als Friedrich II. für einen Vertrag zwischen dem Markgraftum Bayreuth und dem Königreich Frankreich seine Garantie erklärte. Inhalt des Vertrages: Geld gegen Soldaten, um die Löcher in den klammen Kassen Bayreuths ein wenig zu stoppen. Soweit, so (einigermaßen) bekannt. Bekannt ist auch, dass sich vor Beginn des Siebenjährigen Krieges im Jahre 1756 die Bündnisverhältnisse in Europa dramatisch änderten: Frankreich, zuvor mit Preußen verbündet, trat an die Seite von Friedrichs hartnäckigster Gegnerin, Maria Theresia, der österreichischen Kaiserin. Bislang nicht bekannt war, was der Markgraf und die Markgräfin von Bayreuth angesichts fortdauernder Finanzprobleme im Frühjahr 1757 taten: Sie erneuerten den Vertrag mit Frankreich ? mit dem kleinen, aber entscheidenden Unterschied, dass Wilhelmines Bruder Friedrich diesmal nicht Garant, sondern Opfer des Vertrages war, wie eine geheime Zusatzerklärung zu diesem Vertrag in schönster Offenheit verrät.

