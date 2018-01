Verletzter nach Unfall auf der A9: Autofahrer übersieht Lkw beim Einfädeln

Auf der Bundesautobahn A9 kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Nach erster Meldung der Polizei hat ein Autofahrer beim Einfädeln von der A70 auf die A9 Richtung München einen Lkw übersehen. Am Autobahndreieck Bayreuth/ Kulmbach kam es dadurch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.Der Fahrer des Autos wurde nach dem Unfall mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht - er war zunächst in seinem Auto eingeklemmt. Die Autobahn war in Folge der Unfallaufnahme zeitweise auf allen Spuren gesperrt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 50.000 Euro.