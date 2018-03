Verkaufsoffene Sonntage in Bayreuth: An diesen Tagen haben die Geschäfte zusätzlich geöffnet!

Der Bayreuther Autofrühling

Der Bayreuther Martinimarkt

Das Bayreuther Midnight-Shopping

Verkaufsoffene Sonntage sind und bleiben ein umstrittenes Thema. In Bayreuth wurde dieses Problem ganz schmackhaft gelöst. Hier haben die Geschäfte nicht nur dreimal im Jahr ihre Tore auch sonntags geöffnet, sondern die besonderen Wochenenden sind mit zusätzlichen Attraktionen verknüpft:Am 25. März 2018 präsentieren lokale und regionale Autohändler ihre Automarken. Zahlreiche Produktinformationen und über 100 verschiedene Fahrzeuge werden mit Infoständen in der Stadt verteilt sein. Weitere Stände informieren über die Behebung von Kfz-Lackschäden oder Mineralölprodukte.Der Verein Elefant Racing startet an diesem Wochenende gleich zwei Elektronenrennwagen, welche im Rahmen der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften an der Universität Bayreuth entstanden sind.Zusätzlich haben rund 400 Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt wie auch im Rotmain-Center an diesem Sonntag ihre Türen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Der Martinimarkt , dieses Jahr vom 1. bis 5. November, ist ein traditioneller Markt mit regionalen und überregionalen Angeboten. Textilien, Düfte, Gewürze, Lederwaren und vieles mehr, werden hier zu sehen und zu kaufen sein. Bratwurststände, Glühwein und gebrannte Mandeln stimmen auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein.Zusätzlichen haben die Geschäfte der Innenstadt und des Rotmain-Centers am Sonntag, den 5. November, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Einmal jährlich findet im Winter das beliebte Midnight-Shopping in Bayreuth statt. Einzelhändler und der Rotmain-Center öffnen ihre Tore bis 24 Uhr, damit auch jeder rechtzeitig alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat. Ein spektakuläres Rahmenprogramm mit Feuershows, Akrobatik und Feuerwerk machen den Tag zu einem einmaligen Shoppingerlebnis.Dieses Jahr findet das Midnight-Shopping am 8. Dezember statt.