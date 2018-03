Veranstaltungen im Urweltmuseum Bayreuth

Osterferienaktion:

vom 24.03. ? 08.04.2018: 1,00 ? Eintritt für jeden, Vorschulkinder frei

Am 26.03.2018: bleibt das Museum geschlossen

02. April 2018: Ostermontag:

In allen Ausstellungen sind am Ostermontag bunte Ostereier versteckt, die die Kinder suchen dürfen.

An der Museumskasse gibt es dann für die gefundenen Ostereier eine kleine süße Belohnung. (pro Kind 1x)

Am 28. März 2018 ? 10.00 ? 17.00 Uhr

Offenes Programm:

-Feuer machen wie die Menschen in der Eiszeit

-Brennen von Tonfiguren im Feuer

Wilde Küche:

-Stockbrot

-Erbswurstsuppe mit Wildkräutern

Pro Aktion oder Essen 1 ?