Unicheck: Bayreuth vs. Bamberg

Nach dem Abitur fühlt sich manch einer orientierungslos: Was und wo möchte man studieren? Bleibt man in der Heimat oder zieht man in die große weite Welt hinaus? In Oberfranken hat man die Qual der Wahl, was Universitäten betrifft- entweder man geht nach Bamberg oder nach Bayreuth. Um dem ein oder anderen die Entscheidung leichter zu machen, haben wir beide Unis im Vergleich.



1. Die Lage

Bamberg ist eine Studentenstadt wie aus dem Bilderbuch. Die geisteswissenschaftlichen Fächer befinden sich allesamt in historischen Gebäuden mitten in der Altstadt. Insgesamt ist die Universität aber auf ganze 15 Standorte verteilt, und wer Pech hat, muss innerhalb einer halben Stunde einmal quer durch die Stadt fahren. Der wichtigste Begleiter ist deshalb ein Fahrrad. Parkplätze, die einem nicht jeden Cent rauben, findet man hier vergeblich. Wer außerhalb der Stadt wohnt, benutzt daher besser Bus und Bahn. Im Studentenausweis ist das Semesterticket enthalten, welches für den gesamten Landkreis Bamberg gilt. Die Nähe zur Innenstadt bietet sich perfekt an, um nach den Vorlesungen noch gemütlich einen Kaffee trinken zu gehen oder ein wenig zu shoppen.



Bayreuth dagegen ist eine Campus-Uni und erinnert an amerikanische Colleges. Alle Fakultäten sind nur wenige Gehminuten voneinander entfernt, Studenten und Dozenten treffen sich in ein und derselben Mensa. Allerdings fügt sich die Universität in Bayreuth nicht wie in Bamberg in die Innenstadt ein, sondern liegt ein klein wenig außerhalb des Stadtzentrums. Mit dem Fahrrad oder dem Bus ist man jedoch innerhalb von 10 Minuten am Campus. Auch, weil es eine eigene Buslinie für die Universität gibt und man daher nie länger als 10 Minuten warten muss - im Winter sogar nur 5. Ein weiterer Vorteil der Campus-Uni sind die zahlreichen Parkplätze rings um den gesamten Campus. Im Semesterticket ist, ähnlich wie in Bamberg, der Landkreis Bayreuth mit eingeschlossen, allerdings kann man auch kostenlos bis Kulmbach oder Pegnitz fahren, beziehungsweise Anschlusstickets nach Nürnberg günstiger erwerben.



2. Das Studienangebot

In Bamberg studieren zur Zeit ungefähr 12 500 junge Menschen, darunter deutlich mehr Frauen als Männer. Das könnte durchaus auch an dem überschaubaren Studienangebot liegen. Zur Zeit gibt es an der Universität 45 Bachelor- und 64 Master-Studiengänge. Das klingt nach viel, ist es aber nicht. Bamberg ist Lehramt- und BWL-lastig. Die beliebtesten Studiengänge sind hier Pädagogik, Lehramt an Grundschulen und alle Arten an Betriebswirtschaftslehre. Medizin, Jura, Naturwissenschaften oder außergewöhnliche Fächer sucht man hier vergeblich.



In Bayreuth befinden sich zu Zeit an die 13 000 Studenten und damit nur ein wenig mehr als in Bamberg. Die männlichen Studenten sind hier leicht in der Überzahl, wofür die naturwissenschaftlichen und mathematischen Fakultäten verantwortlich sind. Insgesamt bietet die Universität Bayreuth 84 Bachelor- und 74 Master-Studiengänge an und übertrifft die Bamberger Uni damit locker. Auch das Studienangebot ist hier breiter gefächert. Zu den beliebtesten Fächern zählen Rechtswissenschaft und Sportokönomie. Neben extravaganten Kombinationen wie "Philosophy and Economics" oder einmaligen Fächern wie "Musiktheaterwissenschaft" oder "Computerspielwissenschaften", ist in Bayreuth besonders die Afrikanistik mit 12 verschiedenen Fachrichtungen ein Phänomen. Aber auch Chemie, Informatik, Lehramt und Wirtschaftsstudiengänge finden sich hier.



3. Der Wohnungsmarkt

Über das Studentenwerk Würzburg finden sich 7 Studentenwohnheime in Bamberg, die 14 bis 37 Quadratmeter große Wohnungen anbieten. Da diese Wohnheime auch die günstigsten sind, wartet man hier zwei bis drei Semester auf einen Platz. Stadtbau Bamberg bietet vier weitere Häuser mit Studentenappartments an. Diese können auch bis zu zwei Zimmern haben, sind aber nur teilweise möbliert und kosten entsprechend mehr. Die Joseph-Stiftung und mietmalneu bieten ebenfalls insgesamt noch einmal 6 Gebäude mit Wohnungen an, welche preislich in der Mitte angesiedelt sind.



Das Studentenwerk Oberfranken bietet für Bayreuth 7 verschiedene Wohnheime an, die meisten liegen direkt am Campus. Bis zu 35 Quadratmeter sind die Wohnungen groß. In Bayreuth werden die Plätze jedoch nach Zufallsverfahren vergeben. Über private Anbieter finden sich 3 weitere Apartmentkomplexe. In Diesen sind immer Wohnungen frei, die Preise sind aber auch dementsprechend hoch. Zusätzlich stehen über Stiftungen weitere 7 bezahlbare Wohnkomplexe bereit, einige davon auch in Campus-Nähe. Dort kommt man aber meist nur über gute Kontakte an ein Zimmer, da sie äußerst beliebt sind.



Wer kein Wohnheim-Typ ist, findet aber sowohl in Bamberg als auch in Bayreuth leicht gut gelegene WG-Zimmer. Wer gar eine eigene Wohnung besitzen möchte, muss in beiden Städten rechtzeitig das Suchen beginnen.



4. Das Studentenleben

An der Universität in Bamberg lernt man oft nur die Studenten der eigenen Fakultät kennen. Große Feiern in den Räumlichkeiten der Universität gibt es nicht. Dafür trifft man in der Altstadt aber immer einen, den man kennt. Im Sommer kann man sich abends leicht auf einem der zahlreichen Bierkeller in der Umgebung niederlassen oder auf eines der beliebten Volksfeste gehen. Für den Spaß mit den Studienkollegen bieten sich zahlreiche Bars in der Innenstadt an - besonders beliebt ist die Sandstraße, wo sich eine Kneipe an die nächste reiht. Wer es etwas ausgelassener mag, findet in der Stadt auch Discos und Clubs.



An der Universität in Bayreuth lädt die große Grünfläche in der Mitte zum gemeinsamen Sonnenbaden ein. Im Sommer werden hier auch Beachsoccer und Volleyball-Felder aufgebaut, Turniere und Open-Air Events inklusive. Wer nicht unendlich viel Geld im Kino lassen möchte, kann in Bayreuth regelmäßig ins Uni-Kino gehen. Dort gibt es die neuesten Filme, Popcorn und andere Leckereien für den kleinen Preis. Regelmäßig veranstalten die Fakultäten ihre eigenen Partys, auf die alle gehen können, die sich an Live-Bands, DJs und Cocktails erfreuen. Die Feier- und Kneipenszene in Bayreuth ist stark studentisch geprägt. Wer hier feiern gehen möchte, hat die Qual der Wahl. Kneipen mit studentenfreundlichen Preisen findet man zu Genüge, Tanzmöglichkeiten wie etwa eine Disco gibt es aber nicht. Dafür bietet Bayreuth umso mehr Volksfeste, die auch reichlich besucht werden.