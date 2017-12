Uni Bayreuth: Neue Funktionen in Campus-App "UniNow"

Die beliebte Campus-App "UniNow", die an der Uni Bayreuth allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung steht, weist seit kurzem neue Features auf, die das Leben auf dem Campus weiter vereinfachen sollen.



Die wohl größte Erneuerung: Ab sofort können sich die Studierenden direkt in der App über aktuelle News und Veranstaltungen informieren und diese in einen umfassenden Terminkalender verwalten. Außerdem bietet das Update ein neues Bibliotheksfeature.





Bayreuther App-Version die umfangreichste unter über 215 Hochschulen



Für diese Neuerungen ist es gelungen, Informationen von verschiedenen Online-Portalen mit der Campus-App zu verbinden und die Infos leicht über mobile Endgeräte zugänglich zu machen. Dafür wurden nicht nur Anregungen von aktiven Nutzern aufgegriffen, sondern auch die enge Zusammenarbeit mit den externen App-Entwicklern weiter vertieft: "Die Kooperation mit der Universität Bayreuth ist ein großartiger Erfolg für beide Seiten und in dieser Form einzigartig. Schon heute profitieren die studentischen Nutzer an der Universität Bayreuth davon, denn ihre Version von UniNow ist bislang die umfangreichste", so der Gründer und Geschäftsführer von UniNow Tobias Steenweg.



Die App bietet Studierenden mehr als nur die Vorschau auf den Mensaspeiseplan: In ihr können sie beispielsweise ihren Stundenplan organisieren, ausgeliehene Bücher verwalten oder individuelle Prüfungsergebnisse einsehen. Mittlerweile wird UniNow an über 215 Hochschulen genutzt. Seitdem die App 2014 in Bayreuth eingeführt wurde, wurde sie bereits über 14.800 Mal heruntergeladen.



Nutzer bekommen automatisch die Möglichkeit zum kostenlosen Update angeboten. Neueinsteiger finden die UniNow-App der Universität Bayreuth zum Download in allen bekannten App-Stores.