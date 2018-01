Unfallserie und Stau auf A9 in Oberfranken: Unfall mit sechs Fahrzeugen und drei Verletzten

Am Freitagnachmittag ereignete sich kurz nach der Ausfahrt Plech der A9 im Kreis Bayreuth ein Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Das berichtet die oberfränkische Polizei am Sonntag.Eine 45-jährige Autofahrerin musste aufgrund des dichten Verkehrs bremsen. Eine 31-jährige Fahrerin erkannte die Situation zu spät und prallte in den BMW der 45-Jährigen.Beide Fahrzeuge blieben totalbeschädigt auf der linken Spur liegen. Ein VW T5 bremste und blieb hinter den verunfallten Fahrzeugen stehen. In diesen T5 krachte ein 29- jähriger BMW-Fahrer. In den stehenden BMW fuhr ein Kastenwagen, welcher noch von einem 26-jährigen Opelfahrer touchiert wurde.Der Opel schleuderte über alle drei Fahrstreifen und prallte von der rechten Leitplanke über alle drei Spuren in die linke Schutzplanke. Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 70.000 Euro. Das THW und die umliegenden Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.In Richtung Norden bildete sich ein etwa fünf Kilometer langer Rückstau. Zeitgleich und nur knappe 500 Meter weiter in Richtung Berlin schlitterte bei schneebedeckter Fahrbahn ein 63-jähriger Autofahrer mit seinem Golf in die rechte Schutzplanke, während auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg ein 46-jähriger BMW-Fahrer mit seinem 3er BMW, ebenfalls auf Grund des Schneefalls, erst links und dann rechts in die Schutzplanke schleuderte.Bei diesen beiden Unfällen entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro und auch hier mussten die Autos abgeschleppt werden. Während beim ersten Unfall der Verursacher mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen muss, erhalten die beiden Fahrer von den Schneeunfällen jeweils eine Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem Bußgeld von 145 Euro und einem Punkt.