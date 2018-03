Oberfranken: Autofahrer prallt gegen Laterne, überschlägt sich und wird schwerst verletzt

Fahrer eingeklemmt



In der Bayreuther Tunnelstraße hat sich am Donnerstagabend ein folgenschwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 38-jähriger Autofahrer ins Schleudern geraten und gegen eine Straßenlaterne geprallt.Gegen 19 Uhr ist der Fahrer aus dem Kreis Bayreuth von der Markgrafenallee in Richtung Tunnelstraße gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 38-Jährige mit seinem Auto ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto und kam auf der Beifahrerseite zum Stillstand.Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und konnte erst durch die Hilfe der Bayreuther Feuerwehr befreit werden. Er erlitt durch den Unfall schwerste Verletzungen und wurde vom Notarzt in ein Bayreuther Krankenhaus gebracht.Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern laut Polizei noch an. Neben der Laterne wurden noch mehrere geparkte Fahrzeuge sowie ein Zaun beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.