Unfall im Landkreis Bayreuth: 24-Jähriger sirbt - zwei Personen schwer verletzt

Ein 24-jähriger Mann ist am Dienstagabend bei einem schweren Unfall zwischen Troschenreuth und Pegnitz ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen, so die Polizei.Der Unfallfahrer war mit seinem Opel Corsa kurz vor Pegnitz unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern kam. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Mercedes. Bei der Kollision überschlug sich der Corsa und kam auf dem Dach zum Liegen.Der 24-jährige Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei im Auto eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr musste die beiden schwerst verletzt aus ihrem Fahrzeug bergen. Nach notärztlicher Versorgung kamen beide in ein Krankenhaus.Auch der 55-jährige Mercedes-Fahrer aus Pegnitz musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.In der Nacht verstarb der 24-jährige Corsa-Fahrer seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.Ein hinzugezogener Sachverständiger unterstützte die Polizeibeamten dabei, den genauen Unfallhergang zu klären, auch ein Bayreuther Staatsanwalt war vor Ort.Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.