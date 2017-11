Unfall im Kreis Bayreuth: Zwei Schwerverletzte bei Gefrees

Am Montagabend wurde eine Frau bei Gefrees im Kreis Bayreuth bei einem Unfall schwer verletzt.Ein 25-jähriger Fahrzeugführer fuhr am Montagabend mit seinem Gespann von Zell kommend in Richtung Gefrees.Nach eigenen Angaben wurde er durch Wild am linken Fahrbahnrand abgelenkt, geriet ins Schlingern und fuhr so ohne Beachtung der Vorfahrtsregelung in die Staatsstraße 2180 von Weißenstadt in Richtung Gefrees ein.Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin auf eben dieser Staatsstraße in Richtung Weißenstadt.Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge und blieben stark beschädigt liegen. Beide Verkehrsteilnehmer wurden mit dem Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land.