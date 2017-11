Unfall im Kreis Bayreuth: Feuerwehr muss schwer verletzte Frau befreien

Am Montagabend wurde eine Frau bei Gefrees im Kreis Bayreuth bei einem Unfall schwer verletzt.Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall in Richtung Kornbach. Eine Frau auf der Vorfahrtsstraße unterwegs, als ein Transporter-Fahrer samt Hänger an der Kreuzung in Knopfhammer auf die Staatsstraße abbiegen wollte.Ersten Erkenntnissen nach übersah er dabei den vorfahrtsberechtigten Audi. Dessen Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und krachte in das Gespann. Dabei wurde die Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.Ein Rettungswagen brachte sie anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters zog sich leichtere Blessuren zu.Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Straße im Unfallbereich voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden