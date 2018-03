Unfall bei Pegnitz: 76-Jähriger schwerverletzt

Bei einem Unfall bei Pegnitz wurden am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Dies teilt die Polizei mit.Zwei Verletzte und ein Schaden von 30000 Euro entstand durch eine kurze Unaufmerksamkeit eines 76-jährigen Oberpfälzers. Am Mittwochnachmittag wollte der Senior mit seinem Opel von der Autobahnausfahrt Pegnitz nach links in die Bundesstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Auerbach kommenden Kleintransporter.Beim Zusammenstoß wurde der 76-Jährige schwer-, der 48-jährige Servicetechniker in seinem Transporter leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 76-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.