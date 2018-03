Transport und Logistik ? Wir bewegen was! Infoveranstaltung für Lehrkräfte und Eltern in Bayreuth

Die Logistik ist als Wirtschaftsbereich wie auch als Tätigkeitsfeld innerhalb von Unternehmen weltweit bedeutend und nimmt einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Qualifizierte Logistik-Fachkräfte sind daher unverzichtbar.

Das Berufsfeld hat sich dabei in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und stark verändert.

Die Bandbreite der heutigen Aufgaben ist jedoch in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Ob Praktika, Ausbildung, Studium oder Weiterbildung im Bereich Transport und Logistik, Logistik-Unternehmen in Bayreuth bieten viele Möglichkeiten für Berufsstarter/innen aller Schularten.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth, die IHK für Oberfranken Bayreuth und die beiden Kooperationspartner Deutsche Post AG, Niederlassung Bayreuth und Wedlich Logistics laden Interessierte ein, sich vor Ort einen Überblick über Logistikberufe, Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen und zugleich Einblick in das Deutsche Post Briefzentrum zu erhalten.

Hierzu sind alle Lehrkräfte und Rektoren, Elternbeiräte und interessierte Eltern eingeladen.

Die Veranstaltung im Briefzentrum Bayreuth (Am Briefzentrum 1, 95448 Bayreuth) ist kostenlos, aufgrund begrenzter Plätze wird aber um Anmeldung bis zum 10. April per Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.bayreuth.de oder telefonisch unter Tel. 0921 / 25-1187 gebeten.