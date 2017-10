Tragischer Unfall auf der A9 im Lkr. Bayreuth: Autofahrer stirbt eingeklemmt unter Lkw

Am Montagmittag hat sich auf der Autobahn A9 bei Betzenstein (Kreis Bayreuth) ein tragischer Unfall ereignet. Ein 47 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben.Wie die Polizei berichtet, fuhr der 47-jährige Mann gegen 12.00 Uhr mit seinem Golf zwischen Hormersdorf und Plech in Richtung Norden. Auf regennasser Fahrbahn fuhr er offenbar ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lkw, der auf der mittleren Spur unterwegs war.Bei dem Aufprall wurde das Auto des 47-Jährigen unter dem Auflieger des Lasters eingeklemmt. Ein Zeuge rief unverzüglich Polizei und Rettungskräfte zum Einsatzort. Der kurz darauf eingetroffene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Fahrers feststellen, der 61 Jahre alte Fahrer des Lkw erlitt bei dem Unfall eine Schock.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle, um den genauen Hergang des Unglücks zu ermitteln.