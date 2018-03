Totalschaden in Oberfranken: Zwei 15-Jährige machen betrunken Spritztour mit geklautem Auto

Auto schleudert Böschung hinab



Nach einer Party von Samstag auf Sonntag haben laut Polizei mehrere Teilnehmer beim Gastgeber übernachtet. Am frühen Sonntagmorgen entwendeten zwei 15-jährige Partygäste den Autoschlüssel eines weiteren Gastes, welcher diesen unterm Kopfkissen versteckt hatte.Die beiden Jugendlichen machten mit dem Auto eine ausgedehnte Spritztour durch Eckersdorf im Kreis Bayreuth . Dabei wechselten sie sich mehrmals als Fahrer ab. In der Bayreuther Straße fuhr der eine Jugendliche für den Geschmack des Anderen, welcher sich auf dem Beifahrersitz befand, wohl zu schnell und griff ins Lenkrad.Begünstigt durch die vorherrschende Schneeglätte geriet der Pkw ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt. Das Fahrzeug schleuderte eine Böschung hinunter und blieb im angrenzenden Schlosspark liegen. Der Verkehrsunfall wurde von einem Polizeibeamten der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken beobachtet. Er war gerade nach seiner Nachtschicht auf dem Nachhauseweg.Er konnte bei beiden Jugendlichen sofort Alkoholgeruch feststellen. Die bei der folgenden Unfallaufnahme freiwillig durchgeführte Alko-Tests der Jugendlichen ergaben einmal 1,6 Promille und beim Anderen 0,9 Promille. Es folgten die obligatorischen Blutentnahmen.Beide Jugendlichen erwarten jetzt Anzeigen wegen Vergehen der Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, unerlaubter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges und diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten. An dem verunfallten Auto entstand laut Polizei ein Totalschaden von rund 4000 Euro.