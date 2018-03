Jede Hilfe kommt zu spät: Autofahrer kracht auf A9 bei Gefrees in Lkw und stirbt

Am Donnerstagabend kam es auf der A9 im Kreis Bayreuth zu einem schweren Unfall, bei dem ein 39-Jähriger getötet wurde. An der Anschlussstelle Gefrees in Fahrtrichtung Berlin war ein Lkw-Fahrer gegen 18.40 Uhr dabei die Autobahn zu verlassen, wie die Polizei mitteilt.Der Lkw befand sich bereits auf dem Verzögerungsstreifen, als ein Autofahrer von hinten unter den Lkw krachte. Laut Polizei ist der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache vom linken auf den Verzögerungsstreifen geraten. Dort krachte der 39-Jährige mit seinem Auto in das Heck des Sattelzuges. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät - der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.Die Autobahn war laut Polizei zunächst für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt. Danach floss der Verkehr zweispurig an der Unfallstelle vorbei, wobei auch die Sichtschutzwände der Autobahnmeisterei Münchberg zum Einsatz kamen.Die Feuerwehren Gefrees und Marktschorgast waren zur Bergung eingesetzt und unterstützten zusammen mit dem Technischen Hilfswerk bei Verkehrsmaßnahmen.