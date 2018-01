Tödlicher Unfall auf A9: Autos krachen in Unfallstelle - Mann von Brücke geschleudert

Tödliche Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein 33-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 im Kreis Bayreuth. Der Mann war zuvor aus seinem Unfallwagen ausgestiegen, wurde dann aber in Folge eines weiteren Unfalls von der Talbrücke Trockau geschleudert. Zwei weitere Autofahrer verletzten sich schwer.



Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 16.10 Uhr bei schneebedeckter Fahrbahn auf Höhe der Talbrücke Trockau in Fahrtrichtung Norden zu einem Auffahrunfall zwischen dem später getöteten Mercedes-Fahrer und einem Sattelzug.



Von der Talbrücke Trockau geschleudert



Nachdem beide Fahrzeuge standen, konnte zunächst der Fahrer eines nachfolgenden Citroen sowie der eines Skodas nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen mit Unfallfahrzeugen zusammen. Dabei stürzte der Mercedes-Fahrer aus bisher noch nicht näher bekannter Ursache die Talbrücke hinunter.



Trotz der Bemühungen des eingesetzten Notarztes verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Autofahrer verletzten sich jeweils schwer und ein Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. An den vier Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs, insbesondere der Frage unter welchen Umständen der 33-Jährige die Brücke hinunter stürzte, hat die Staatsanwaltschaft Bayreuth einen Unfallsachverständigen hinzugezogen.



Die Autobahn musste in Richtung Norden zunächst für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Danach leiteten die Beamten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. In der Folge entstand ein bis zu acht Kilometer langer Stau, der auch derzeit noch andauert.



Die Feuerwehren Trockau und Pegnitz sowie das Technische Hilfswerk waren zu Bergung der Verletzten und zur Verkehrsabsicherung eingesetzt.