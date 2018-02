Terrorprozess in Bayreuth: Angeklagter besaß Bekennervideo zum Ansbach-Anschlag

Ein terrorverdächtiger Syrer, der in Bayreuth derzeit vor Gericht steht, soll auf seinem Mobiltelefon ein Bekennervideo des Attentäters von Ansbach gespeichert haben. Es handle sich "eindeutig" um ein solches Video, sagte ein Sachbearbeiter der Polizei am Dienstag vor dem Landgericht Bayreuth.



Die Beamten hatten nach der Festnahme des 19-Jährigen im vergangenen Sommer in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) das Handy und verschiedene Speichermedien ausgewertet. In der Wohnung des Flüchtlings fanden Polizisten weiteres Propagandamaterial der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Videos von brutalen Hinrichtungen und Anleitungen zum Bombenbau.



Angeklagter: "Kein ideologischer Hintergrund"



Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte betont, er habe täglich mehrere Tausend Nachrichten über einen Messenger-Dienst auf sein Handy bekommen, es habe keinen ideologischen Hintergrund gegeben. Ein Video zur Bombenherstellung habe er geöffnet, aber nicht gewusst, was sich genau hinter dem Link verbarg. Es habe ihn auch nicht interessiert.



Pläne für Terroranschlag geschmiedet?



Im Prozess gegen den terrorverdächtigen Flüchtling aus Syrien werden am Dienstag die Plädoyers erwartet. Zuvor solle noch ein polizeilicher Sachbearbeiter als Zeuge aussagen, teilte ein Sprecher des Landgerichts mit. Der junge Syrer soll Pläne für einen Terroranschlag geschmiedet haben.



Laut Anklage hatte er auf seinem Handy auch ein Video mit kinderpornografischem Inhalt, das der Mann auch weitergeleitet hatte. Hier ließ der Syrer über seinen Verteidiger erklären: "Das tatsächliche Geschehen wird eingeräumt." Ein Urteil in dem Prozess soll an diesem Mittwoch gesprochen werden.



Anschlag von Ansbach: 15 Verletzte



In Ansbach wurden bei einem Bombenanschlag im Juli vor zwei Jahren 15 Menschen teils schwer verletzt, der Attentäter, ein 27 Jahre alter Flüchtling aus Syrien, kam dabei ums Leben. Der IS reklamierte den Anschlag für sich.