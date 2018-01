Tassen bemalen und Versteigerung

Sa. 10.02.2018, 11 ? 14 Uhr, Kreativwerkstatt im EG

Gesucht wird die RW21-Tasse! Groß & Klein sind eingeladen zur Tassen-Mal-Aktion. Am Samstagvormittag stehen dafür in der Kreativwerkstatt Tassen und Stifte bereit. Pro Teilnehmer/in dürfen maximal zwei Tassen gestaltet werden, mindestens eine davon bleibt für den Wettbewerb in der Bibliothek, die andere kann (gegen einen Unkostenbeitrag von 3 EURO) erworben und mitgenommen werden.

Alle Künstlertassen, sowohl die der Künstler*innen der Artothek im RW21, als auch der Teilnehmenden aus dem Workshop, werden anschließend in der Stadtbibliothek ausgestellt. Bis Freitag, 16.02.2018 läuft die Abstimmung, um die beliebteste Tasse zu ermitteln. Geplant ist, diese Tasse in Serie für den Verkauf im RW21 produzieren zu lassen.

Der Workshop wird von der bekannten Bayreuther Künstlerin Margit Rehner geleitet.

Sa. 17.02.18, 11 Uhr, Black Box im UG

Prämierung der RW21-Lieblingstasse und Künstler-Tassen-Versteigerung

Die in der Mal-Aktion, von Künstler*innen der Artothek, als auch von den Teilnehmenden des Workshops gestalteten RW21-Tassen, stehen zur Versteigerung. Außerdem wird heute die Siegertasse prämiert. Geplant ist, diese Tasse in Serie für den Verkauf im RW21 produzieren zu lassen. Alle Ausstellungsstücke ? bis auf die Gewinner-Tasse ? werden zugunsten des Vereins Rote Katze e.V., Partner der Artothek versteigert.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth