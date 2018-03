Tag der Logistik 2018 ? ?Deutsche Post und Logistik ? Traditionell innovativ?

Innerstädtische Lieferverkehre erfüllen wichtige Aufgaben in der Ver- und Entsorgung von Haushalten sowie der Handels- und Produktionsstandorten. In dicht besiedelten urbanen Räumen sorgt die steigende Zahl an Fahrten für hohe Belastungen im Verkehrsraum. Aber auch im ländlichen Raum und in Städten wie Bayreuth denkt man längst über neue Lösungen nach. Dezentrale Verteilstationen, Fahrzeuge mit alternativem Antrieb oder Lastenräder werden vielerorts diskutiert. Innovative urbane Logistikkonzepte steigern die Effizienz und Umweltverträglichkeit auf der letzten Meile und lenken Güterverkehrsströme stadtverträglicher.

Die drei Vorträge der diesjährigen Veranstaltung beleuchten das Thema Urbane Logistik sowohl von der wissenschaftlichen Seite als auch aus der Sicht von Praktikern. Im Anschluss daran bietet Ihnen der diesjährige Gastgeber, die Deutsche Post AG, Niederlassung Brief Bayreuth einen Einblick in die täglichen Abläufe im Briefzentrum und gibt Ihnen die Möglichkeit den StreetScooter, den von DHL selbst entwickelten Elektrotransporter, der inzwischen auch bei anderen gewerbetreibenden zum Einsatz kommt, zu besichtigen.

