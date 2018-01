Sturmtief Friederike: Keine Schule in Bayreuth

Bislang keine größeren Einsätze in und um Bayreuth





Sturmtief Friedericke sorgt deutschlandweit für Wetterunruhen



An allen staatlichen und kommunalen Schulen Oberfrankens - und somit auch in Bayreuth - endete der Schulunterricht am Donnerstag, 18. Januar bereits um 12 Uhr.Damit reagiert die Regionale Koordinierungsgruppe Schulausfall auf starke Unwetterwarnungen, die für den Nachmittag herausgegeben wurden. Demnach kann es durch Sturmtief Friederike am Donnerstag in ganz Oberfranken zu Sturm- und Orkanböen kommen.Berufstätige Eltern müssen sich wegen der Betreuung ihrer Kinder dennoch keine Sorgen machen: Schülerinnen und Schüler, deren Eltern am Nachmittag nicht zuhause sind, können laut Pressemitteilung in der Schule beaufsichtigt werden.Bisher sei in Bayreuth und Umgebung alles relativ ruhig verlaufen, gaben die Polizeiinspektionen Bayreuth-Stadt und Bayreuth-Land auf Nachfrage von inFranken.de am Donnerstagmittag bekannt. Zu größeren Einsätzen sei es bislang noch nicht gekommen.In anderen Gegenden Oberfrankens, wie in Wunsiedel und Hof gaben die Schulämter bereits am Mittwochabend bekannt, dass der Unterricht am Donnerstag ausfallen werde.Sturmtief Friederike sorgt heute auch in weiteren Teilen Deutschlands für Aufruhr. In Nordrhein-Westfahlen beispielsweise haben viele Schulen bekanntgegeben, den Unterricht am 18. Januar ganz ausfallen zu lassen.