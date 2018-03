Straßensperrungen wegen Dreharbeiten

Im Zusammenhang mit den in Bayreuth stattfindenden Dreharbeiten für den neuen Franken-?Tatort? werden am kommenden Freitag, 23. März, im Bereich Meyernberg/Altstadt mehrere Straßen teilweise beziehungsweise vollständig gesperrt.

Die Rheinstraße wird zwischen Bamberger Straße und Kreisverkehr Neckarstraße ab zirka 9 bis zirka 19 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung zur Bamberger Straße erfolgt über die Neckarstraße und Scheffelstraße zum Freiheitsplatz, die Umleitung von der Bamberger Straße zur Rheinstraße über den Freiheitsplatz, die Scheffelstraße und Preuschwitzer Straße.

Im Übergangsbereich der Bamberger Straße zur Meyernberger Straße muss der Verkehr auf Höhe der Brücke über die Rheinstraße immer wieder kurzzeitig angehalten werden. Es wird empfohlen, den Straßenabschnitt von Meyernberg kommend über den Kreisverkehr Neckarstraße und weiter über die Neckarstraße zu umfahren beziehungsweise die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen.

Im weiteren Verlauf der Dreharbeiten werden im Stadtgebiet immer wieder Haltverbotsregelungen notwendig, um die Fahrzeuge mit der Filmtechnik abzustellen. Es wird gebeten, die Haltverbote zwingend zu beachten, um die Dreharbeiten nicht zu behindern.

Am 18. April werden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr die Siegfried-Wagner-Allee und die Straße ?Festspielhügel? stadteinwärts ab ?An der Bürgerreuth? gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Tristanstraße.

