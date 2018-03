Sprechstunde des Integrationsbeirats

Der Integrationsbeirat der Stadt Bayreuth bietet am Mittwoch, 4. April, von 17 bis 18 Uhr, in den Räumen des Internationalen Zirkels, Schulstraße 6, seine monatliche Sprechstunde an. Der Zugang erfolgt über den Hof, Harburger Straße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für weitere Informationen steht die Geschäftsstelle des Integrationsbeirats, Telefon 0921 251119, zur Verfügung.

Das Gremium ist Sprachrohr aller Bayreuther mit ausländischen Wurzeln und vertritt die Interessen der Bayreuther Bevölkerung mit Migrationshintergrund gegenüber der Stadt, der Öffentlichkeit und soweit erforderlich auch überörtlich. Der Beirat engagiert sich gegen Rechtsradikalismus und Diskriminierung von Minderheiten, fördert integrative Projekte und bereichert somit den Dialog zwischen den Kulturen in Bayreuth. Er wird bei allen Fragen, die seinen Aufgabenbereich berühren, durch den Stadtrat beziehungsweise die Verwaltung eingeschaltet und kann auch selbst Empfehlungen abgeben oder Anträge stellen.