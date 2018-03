Verlieren ist für die SpVgg Bayreuth verboten

Nach dem 1:1-Unentschieden bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth tritt Regionalligist SpVgg Bayreuth am Samstag (14 Uhr) erneut auswärts an: Bei Aufsteiger FC Pipinsried wollen die Altstädter mit einem Sieg einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.



Regionalliga Bayern

FC Pipinsried - SpVgg Bayreuth



"Wichtig ist, dass wir die Stabilität, die wir in Fürth gezeigt haben, wieder an den Tag legen", sagt SpVgg-Trainer Christian Stadler, der mit seiner neu formierten Dreierkette und dem Spiel gegen den Ball durchaus zufrieden war. Aber der Coach weiß auch: "Wir haben dagegen gehalten und waren aggressiv, aber wir haben noch viel Luft nach oben."



Gerade spielerisch müsse seine Mannschaft deutlich zulegen, sich mehr Chancen herausspielen und diese dann auch nutzen. Und das schon soll in Pipinsried gelingen. Denn noch liegen die Oberbayern für die Altstädter in Reichweite. Die Bayreuther nehmen aktuell als Tabellen-16. mit 24 Punkten den ersten Abstiegsrelegationsplatz ein, der FCP hat als 14. sechs Zähler mehr auf dem Konto.



Gegen einen 4:1-Sieg wie im Hinspiel hätte Stadler sicher nichts einzuwenden. In der aktuell prekären Situation gibt es für den SpVgg-Trainer aber vor allem eine Vorgabe: verlieren verboten. Wenn sich sein Team im Vergleich zur Partie in Fürth nochmals steigert, dann sieht er "gute Chancen" auf einen Auswärtssieg.



Respekt vor dem Gegner

Gleichzeitig hat er Respekt vor dem Gegner, der "einige starke Einzelspieler" in seinen Reihen habe. Bester FC-Torschütze mit fünf Treffern ist aktuell Atdhedon Lushi. "Die Pipinsrieder wollen das Spiel unbedingt gewinnen, um uns zu distanzieren, und entsprechend aggressiv auftreten. Da müssen wir dagegenhalten", fordert Stadler.



Dafür steht dem Bayreuther Trainer fast sein kompletter Kader zur Verfügung: Nur Anton Makarenko fällt weiterhin aus. Außenverteidiger Darius Held hat seine Gelb-Sperre abgesessen und ist wieder einsatzbereit.