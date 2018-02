Torwart Vosvrda sichert Heimsieg der Bayreuth Tigers

In einer bis zum Schluss spannenden Eishockey-Partie feierte Zweitliga-Schlusslicht Bayreuth Tigers gegen ESV Kaufbeuren einen 4:3-Heimerfolg nach Verlängerung. Nach einer starken ersten Halbzeit drehte der fünftplatzierte ESV immer mehr auf und traf in der letzten Minute der regulären Spielzeit per Penalty zum Ausgleich. In der Overtime hielt Tigers-Torwart Tomas Vosvrda sein Team mit teils spektakulären Paraden im Spiel, bis Kolozvary der Siegtreffer gelang.



DEL 2

Bayreuth Tigers -

ESV Kaufbeuren 4:3 n.V.

Gutes Zweikampfverhalten und Positionsspiel seitens der Tigers ließ den favorisierten Gästen wenig Entfaltungsmöglichkeiten, weshalb sich die Partie in den Anfangsminuten hauptsächlich in der neutralen Zone abspielte. Kaufbeuren erkämpfte sich zwar etwas mehr Spielanteile, doch klare Chancen sprangen nicht heraus und die Versuche aus der Distanz wurden sichere Beute von Vosvrda. Zum Ende des ersten Drittels gab es dann Strafzeiten auf beiden Seiten, die der ESV allerdings gegen das gute Penalty-Killing der Gelb-Schwarzen nicht nutzen konnte. Anders auf der Gegenseite: Mit einem cleveren Querpass, der diagonal durch die Kaufbeurer Unterzahlbox ging, bediente der gut aufgelegte Sebastian Busch seinen Kollegen Anthony Luciani, der direkt verwandelte. Keine zwei Minuten später entstand eine sehr ähnliche Szene, in der nun Luciani der Passgeber (wieder diagonal) und S. Busch der Torschütze war.



Im zweiten Abschnitt zogen die Allgäuer an und verlagerten immer mehr Spielanteile in die Zone der Bayreuther. Den Tigers gelangen nur noch einzelne Gegenzüge, bei denen der Top-Torhüter der Gäste, Stefan Vajs, stets zur Stelle war. Deutlich mehr wurde nun aber sein Gegenüber Vosvrda beschäftigt, der die Tigers mit zahlreichen Prachtparaden im Spiel hielt. Auch Vosvrdas Vorderleute leisteten ganze Arbeit und so retteten die Bayreuther mit vereinten Kräften die 2:0-Führung ins letzte Drittel. Sergej Waßmiller tauschte dann Luca Gläser für Valentin Busch und stellte auf drei Reihen um, um die Kräfte zu bündeln. Kaufbeuren blieb aber weiter am Drücker und drückte auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang Sarrault nach gewonnenem Zweikampf im Zentrum. Als dann jedoch Michal Bartosch mit einem energischen Solo zum 3:1 traf (55. Minute), schien die Partie bereits entschieden. Doch der ESV steckte nicht auf und setzte die Tigers unter Dauerbeschuss. Als Vosvrda die Scheibe einmal nicht festhalten konnte, setzte Billich zum Anschlusstreffer nach.

Die Dramatik steigerte sich in den letzten zwei Minuten deutlich: Erst scheiterte Luciani an Vajs, was auch nach Videobeweis als kein Treffer gewertet wurde, dann nahm ESV-Trainer Brockmann seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Lucianis Empty-Net-Versuch scheiterte am Pfosten und das folgende Break von Lewis musste Pavlu mit der Notbremse stoppen. Durch die Verletzung von Lewis durfte dann Sarrault den fälligen Penalty ausführen, welchen der Kanadier eiskalt zum Ausgleich in letzter Minute verwandelte.



In der Verlängerung musste Vosvrda gegen Karevaara und Sarrault beste Schüsse spektakulär entschärfen, bis Ivan Kolozvary nach feinem Zuspiel von Jozef Potac sein Team und sich mit dem Siegtreffer für eine starke Partie belohnte. red



Bayreuth Tigers: Vosvrda, Hartung - Gerstung, Pavlu, Neher, Linden, M. Müller, Potac, Mayer - S. Busch, Geigenmüller, Voronov, Kolozvary, Bartosch, Chouinard, Gams, V. Busch, Stas, Luciani, Ontl, Gläser

Zuschauer: 1306. - Strafminuten: Bayreuth 18, Kaufbeuren 12. - Tore: 1:0 (16.) Luciani (S. Busch, Chouinard); 2:0 (17.) S. Busch (Luciani, Pavlu); 2:1 (48.) Sarrault (Karevaara, Pfaffengut); 3:1 (55.) Bartosch (Neher, Potac); 3:2 (56.) Billich (Schmidle, Sarrault); 3:3 (60.) Sarrault (Penalty); 4:3 (64.) Kolozvary (Potac).



Kassel Huskies -

Bayreuth Tigers 2:3 n.V.

Zuschauer: 2687. - Strafminuten: Bayreuth 8, Kassel 10. - Tore: 1:0 (24. Minute) Carciola (Merl, Wisniewski); 1:1 (28.) S. Busch (Luciani, Pavlu); 1:2 (37.) Luciani (Stas, Müller); 2:2 (40.) Ritter (Carciola, McGrath); 2:2 (60. + 1) Kolozvary (Alanov, Potac).