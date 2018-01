Tigers wollen Piraten-Sturm standhalten

Nach zuletzt acht Punkten aus vier Partien wollen die Bayreuth Tigers ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Das DEL2-Schlusslicht tritt am Freitag (20 Uhr) bei den Eispiraten Crimmitschau an und empfängt am Sonntag (18.30 Uhr) den EHC Freiburg - und beide Gegner stehen unter Druck.



DEL 2

Eispiraten Crimmitschau -

Bayreuth Tigers

Die Eispiraten liegen mit 60 Punkten auf Platz 7 und kämpfen um die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale. Doch die Crimmitschauer leisten sich im Kampf um den sechsten Rang immer wieder Ausrutscher. Erfolgreiche Phasen wechseln sich mit schwächeren ab. In den vergangenen

fünf Begegnungen holten sie nur drei Punkte.



Die Stärke der Eispiraten liegt in der Offensive: Robbie Czarnik (28 Tore), Jordan Knackstedt (15), Patrick Pohl (13) und Ossi Saarinen (14) zeichnen sich durch ihre Torgefährlichkeit aus. In der Abwehr stechen der routinierte slowenische Nationalspieler Ales Kranjc (27 Scorerpunkte) und der erst in der laufenden Spielzeit verpflichtete Deutschkanadier Brock Maschmeyer heraus. Torwart Brett Kilar ist zudem ein starker Rückhalt. Besonders das Eispiraten-Duo Knackstedt/ Czarnik spielt häufig stark auf und war auch bei den zwei Saisonsiegen gegen die Tigers (5:2 und 4:3) entscheidend beteiligt.



Bayreuth Tigers -

EHC Freiburg

Die Freiburger brauchen nach nur drei Punkten aus den zurückliegenden acht Begegnungen (Torverhältnis 13:33) dringend ein Erfolgserlebnis. Die Qualifikation für die Pre-Play-offs ist in weite Ferne gerückt. Die Spielerwechsel während der Saison haben nicht den erhofften Erfolg gebracht. Leistungsträger im Team sind der NHL-erfahrene Mark Mancari sowie die langjährigen EHC-Spieler Nikolas Linsenmaier, Tobias Kunz und Christian Billich. Doch in der Defensive schaffen es die Freiburger um die Torhüter Miroslav Hanuljak und Marco Wölffl zu selten, die Gegentorzahl gering zu halten. In den drei bisherigen Spielen zwischen Freiburg und Bayreuth gelangen den Tigers sechs Punkte.



Bei den Bayreuthern kehrt Thomas Voronov zurück. Auch Michal Bartosch und Martin Heider konnten ihre Trainingsintensität in dieser Woche steigern - für einen Einsatz ist es aber wohl noch zu früh.