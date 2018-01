Tigers schenken Zwei-Tore-Führung her

Fast alles sprach in der Endphase für die Bayreuth Tigers, dennoch musste das DEL2-Schlusslicht eine 4:5 (2:0, 2:4, 0:1)-Heimniederlage hinnehmen. Ärgerlich: Die Tigers gaben eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und fingen sich den entscheidenden Treffer bei eigener Überzahl ein.



DEL2

Bayreuth Tigers -

EHC Freiburg 4:5

55 Minuten waren gespielt, Spielstand 4:4, die Freiburger mussten die restliche Spielzeit nach einer sehr harten Matchstrafe gegen Radek Duda in Unterzahl bestreiten - und die Tigers jubelten über den vermeintlichen Siegtreffer. Doch Timo Gams Abstaubertor fand nach Sichtung des Videobeweises wegen Behinderung des Keepers im Torraum keine Anerkennung.



Bayreuth wirkte anschließend unkonzentriert und ließ mehrere Kontermöglichkeiten zu. Eine davon nutzte Jannik Herm zum ersten Führungstreffer der Freiburger an diesem Tag. Zwar waren die Tigers in der Folge weiter in Überzahl und nahmen auch Torwart Tomas Vosvrda zugunsten eines sechsten Feldspieler vom Eis, doch der Ausgleichstreffer fiel nicht mehr.



Zuvor hatten sich die Teams eine ereignisreiche, aber nicht hochklassige Partie geliefert. Bei den Tigers stand Michal Bartosch wieder im Kader, dafür fielen aber Andreas Geigenmüller und Luca Gläser aus. Die Hausherren legten einen Blitzstart hin: Topscorer Anthony Luciani hatte bereits nach 35 Sekunden das 1:0 erzielt. Jozef Potac erhöhte mit einem strammen Fernschuss auf 2:0 (4.). Freiburgs Torwart Miroslav Hanuljak verhinderte im ersten Drittel einen höheren Rückstand der Gäste. Zudem standen die Bayreuther gut in der Defensive.



Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatten die Busch-Brüder eine Doppelchance, doch danach kamen die Wölfe besser ins Spiel. Allerdings konnten sich die Bayreuther auf ihren Torjäger verlassen: Luciani konterte die jeweiligen Anschlusstreffer des EHC mit den Toren zum 3:1 und 4:2.

Dieser erneute Zwei-Tore-Vorsprung brachte aber nicht die erhoffte Sicherheit für die Tigers. Mehr und mehr übernahmen die Breisgauer das Kommando. Die Treffer des auffälligen Christian Billich im Powerplay und von Nikolas Linsenmaier waren schlechtem Zweikampfverhalten und kaum vorhandener Zuordnung der Bayreuther geschuldet. So ging es beim Stand von 4:4 ins Schlussdrittel, in dem die Teams vor allem auf Fehlervermeidung aus waren - doch den entscheidenden Fehler machten die Tigers.



Zuschauer: 1362. - Strafminuten: Bayreuth 4, Freiburg 4 + 5 plus Matchstrafe gegen Duda. - Tore: 1:0 (1.) Luciani (Chouinard, Stas), 2:0 (4.) Potac (Kolozvary, Bartosch), 2:1 (24.) Wittfoth (Billich), 3:1 (25.) Luciani (Chouinard, Pavlu), 3:2 (27.) Babka (Billich, Mancari), 4:2 (28.) Luciani (Chouinard, Stas), 4:3 (30.) Billich (Kunz, Mancari - 5 gegen 4), 4:4 (36.) Linsenmeier (Billich, Mancari), 4:5 (58.) Herm (Meyer, Mancari - 4 gegen 5). red