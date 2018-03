Tigers kämpfen um gute Play-down-Position

Die letzten beiden Spieltage der DEL2-Hauptrunde stehen an - und für die Bayreuth Tigers kann es nur ein Ziel geben: Den letzten Platz verlassen, um sich so eine bessere Position in der Abstiegsrunde zu verschaffen. Dazu müssen die Tigers in den Duellen gegen die Eispiraten Crimmitschau (Freitag, 19.30 Uhr) und beim SC Riessersee (Sonntag, 18.30 Uhr) möglichst viele Punkte holen und auf Ausrutscher von Konkurrent Tölzer Löwen hoffen.



DEL2

Bayreuth Tigers -

Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau hat die Teilnahme an den Pre-Play-offs noch nicht sicher, aber als Neuntplatzierter alle Trümpfe in der Hand. Achillesferse der Eispiraten ist die löchrige Abwehr. Nur Bad Tölz und Bayreuth mussten bislang mehr Gegentreffer hinnehmen. Aus der anfälligen Defensive stechen der slowenische Olympiateilnehmer Ales Kranjc und Brock Maschmeyer noch etwas heraus.



Besser läuft es im Angriff, der von den prächtig harmonierenden Duos Jordan Knackstedt/Robbie und Patrick Pohl/Ossi Saarinen geprägt ist. Diese vier Spieler sind zusammen mit 88 Treffern für fast 60 Prozent der Torerfolge der Westsachsen verantwortlich. Doch auch der 40-jährigen Ivan Ciernik und der Kanadier Scott Allen kommen auf gute Scorerquoten.



SC Riessersee -

Bayreuth Tigers

Der SC Riessersee spielt eine überragende Saison und kämpft noch um den Titel des Hauptrundenmeisters. Den Zweitplatzierten trennt nur ein Punkt von Spitzenreiter Bietigheim Steelers - und am Freitag treffen die beiden Topteams aufeinander.



Vor allem die Offensive des SCR ist herausragend: Richard Mueller, Andreas Driendl und Lubor Dibelka finden sich unter den Top 15 der ligaweiten Scorerliste wieder. Mit 186 Toren stellt der SCR die zweitbeste Offensive der Liga - nur die Löwen Frankfurt (197) haben häufiger getroffen.

Doch auch auf ihre Defensive können sich die Riesserseer verlassen: 143 Gegentreffer sind hinter dem ESV Kaufbeuren (126) ebenfalls zweitbester Wert. Gestützt auf die beiden Torhüter Matthias Nemec und Kevin Reich lässt die Verteidigung um Julian Eichinger, Stephan Wilhelm und Joel Johansson das Team aus Garmisch-Partenkirchen nur wenig zu, so dass auch die DEL2-Meisterschaft nicht außer Reichweite ist.



Bei den Tigers lichtet sich das Lazarett: Geigenmüller kehrte zu Beginn der Woche ins Training zurück und auch die Grippeausfälle werden weniger. Heider und Drews fallen noch aus. Dafür wird der Kader weiter von Nürnbergs Förderlizenzspieler Alanov erweitert, der mit über 20 Einsätzen für Bayreuth auch für die Play-downs spielberechtigt ist. red