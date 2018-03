SpVgg Bayreuth rutscht nach 1:3-Heimpleite weiter ab

Von der Sicherheit der zufriedenstellenden Vorbereitung und einer starken letzten Trainingswoche war beim Auftaktspiel der SpVgg Bayreuth in die Restsaison der Regionalliga nichts mehr zu spüren. Gegen einen auf jeder Position stärker agierenden VfB Eichstätt kassierten die Bayreuther eine 1:3-Heimniederlage. Damit rutschte die SpVgg auf einen Abstiegsrelegationsplatz ab.



Regionalliga Bayern

SpVgg Bayreuth -

VfB Eichstätt 1:3 (0:1)

Die Gäste, die den Altstädtern im Saisonverlauf bereits zwei Mal unterlegen waren, behielten in diesem live auf dem TV-Sender "Sport1" übertragenen Spiel stets die Oberhand. "Wir konnten uns kaum Möglichkeiten erspielen", fasste der Bayreuther Trainer Christian Stadler nach der Partie passend zusammen.



Die Eichstätter Abwehr um Neuzugang Kevin Kühnlein stand robust, so dass die vielen langen Bälle der Altstädter meist ihre ersehnte Wirkung verloren. Für den ersten Gegentreffer sorgte eine Standardsituation - sehr zum Ärger von Stadler: "Dabei haben wir das so oft angesprochen", sagt der Trainer. Völlig frei stehend köpfte VfB-Torjäger Fabian Eberle nach einem Eckball ein (16. Minute). Der Ausgleich fiel nach einem unnötigen Foul der Gäste am gerade eingewechselten Bayreuther Neuzugang Mergim Bajrami durch einen Elfmeter, den Kapitän Kristian Böhnlein eiskalt verwandelte (65.).



"Danach haben wir kurz gewackelt", gestand VfB-Coach Markus Mattes. Denn in der Folge nutzten die Altstädter zahlreiche Fehler der Gäste, um Druck aufzubauen - bis die Heimmannschaft selbst patzte: Nach einer schlecht geklärten Ecke netzte Schmidramsl aus spitzem Winkel zum 1:2 ein (84.). Das brachte die SpVgg völlig aus dem Konzept, was der VfB erneut zu nutzen wusste: Nach einem missratenen Angriff der Bayreuther schlug Gästetorwart Herter den Ball in die Altstädter Hälfte - und der völlig freie Eberle lenkte den Ball am Altstädter Schlussmann Skowronek vorbei über die Linie zum 1:3-Endstand.



SpVgg Bayreuth: Skowronek - Held, Kolbeck, Dengler, Golla (87. Weber), Schmitt, Wolf (61. Bajrami), Knezevic, Böhnlein, Weimar (80. Bruno), Ulbricht

Schiedsrichter: Hartl (Aicha). - Zuschauer: 1312. - Tore: 0:1 Eberle (16.), 1:1 Böhnlein (65./FE), 1:2 Schmidramsl (84.)