SpVgg Bayreuth feiert den zweiten Sieg in Folge

Im Heimspiel gegen den FC Augsburg II gelang ein 4:1 (2:1)-Sieg.



Regionalliga Bayern

SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II 4:1



Den Erfolg verdienten sich die Hausherren durch eine couragierte Vorstellung. Die Stadler-Elf stand defensiv sehr sicher, setzte die junge Augsburger Truppe um Routinier Markus Feulner früh unter Druck und präsentierte phasenweise sogar Zauberfußball. Hervor taten sich dabei Kapitän Kristian Böhnlein und Ivan Knezevic, die von der überforderten Hintermannschaft der Schwaben kaum zu fassen waren.



"Das war heute Erwachsenen- gegen Jugendfußball", urteile FCA-Trainer Dominik Reinhard. Sein Team war stets einen Schritt langsamer, taktisch unterlegen und scheinbar gedanklich nicht im Abstiegskampf angekommen. "Bayreuth hat den angenommen", sagte der Ex-Bundesligaprofi.



Johannes Golla belohnte das Engagement der Altstädter mit seinem ersten Saisontor. Nach einem abgeblockten Knezevic-Schuss zog er energisch ab - 1:0 (11.). Beim Ausgleich senkte sich eine verunglückte Flanke über SpVgg-Torwart Alexander Skowronek hinweg. Die Altstädter waren nicht geschockt und konterten prompt. Thore Dengler traf - ebenfalls mit seinem ersten Saisontreffer - nach einer Ecke zum 2:1. Spätestens in der 68. Minute war die Partie dann entschieden. Knezevic gelang nach einer Held-Flanke per Kopf das 3:1.



Glück hatten die Altstädter kurz davor, als Dominik Schmitt Simon Gail im Strafraum checkte: Ein Elfmeterpfiff blieb aus. Zudem brach sich der unglücklich fallende Gail das Schlüsselbein. "Da kann es dann 2:2 stehen und wer weiß, wie die Partie läuft", sagte Reinhardt, wusste aber auch: "In dieser Situation haben wir das Spiel nicht verloren." Für den Schlusspunkt sorgte Kristian Böhnlein mit einem verwandelten Elfmeter zum 4:1-Endstand. "Jetzt wollen wir den Platz über dem Strich verteidigen", gab SpVgg-Trainer Christian die Marschroute für die Restsaison aus.



SpVgg Bayreuth: Skowronek - Weber, Kolbeck, Dengler - Schmitt, Krahnert - Held, Böhnlein (84. Weimar), Golla - Hobsch (76. Ulbricht), Knezevic (87. Bajrami).



Schiedsrichter: Fleischmann (Kreith). - Zuschauer: 621. - Tore: 1:0 Golla (11.), 1:1 Gail (37.), 2:1 Dengler (38.), 3:1 Knezevic (68.), 4:1 Böhnlein (75. - Foulelfmeter).