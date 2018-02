SpVgg Bayreuth besiegt Jahn Forchheim im Testspiel

Mit taktischem Geschick und einer starken zweiten Halbzeit holte die SpVgg Bayreuth im Testspiel gegen den Bayernligisten Jahn Forchheim einen 6:2-Sieg. Einmal mehr beklagte Altstadt-Trainer Christian Stadler jedoch das Abwehrverhalten der Bayreuther. Wenn sich der Verein in der Regionalliga halten will, muss die Leistung hinten konstanter werden.



Testspiel

SpVgg Bayreuth -

Jahn Forchheim 6:2 (3:2)

So leicht, wie es das Ergebnis aussagt, taten sich die höherklassigen Bayreuther nicht. Erst in den letzten zehn Minuten sorgten sie mit drei Treffern für klare Verhältnisse. Der Bayernligist hielt lange gut mit und nutzte seine Konter konsequent. Der schneenasse Kunstrasenplatz in Neudrossenfeld sorgte zu Beginn für einige Fehlpässe. Als sich die Mannschaften an die Situation gewöhnten, gab es jedoch auf beiden Seiten schönes Kombinationsspiel zu sehen. Hierbei zeigte die SpVgg mehr Schnelligkeit und taktischen Überblick. Besonders schön anzusehen war Kolbecks Kopfball-Tor zur 2:1-Führung für Bayreuth nach Flanke vom fleißigen Neuzugang und Ex-Forchheimer Bajrami (32. Minute). Auch das 4:2 des zweifachen Torschützen Ivan Knezevic, der aus spitzem Winkel den Ball knapp neben dem Pfosten ins Netz setzte, war besonders sehenswert (85.). Der gefühlvolle Lupfer von Böhnlein in Richtung des leeren Forchheimer Tores in der 30. Minute wäre ein weiterer schöner Treffer geworden, wenn Jahn-Spieler Schäferlein den Ball nicht in letzter Sekunde weggeschlagen hätte.



Doch nicht alles lief rund bei den Bayreuthern. Besonders in der Defensive leistete sich die SpVgg zu viele Fehler, weshalb der Jahn über lange Strecken mithalten konnte. "Unser Abwehrverhalten hat mich etwas geärgert, nach der Pause wurde es aber etwas besser", zieht SpVgg-Trainer Christian Stadler Bilanz. Sieben Mal wechselte der Trainer nach der Pause aus, "um neue Erkenntnisse zu gewinnen", wie er sagt. Welche das sind, wollte er nicht verraten. Sein Forchheimer Kollege Christian Springer zeigte sich mit der Leistung seines Teams trotz der Niederlage zufrieden, "weil wir taktisch gut gespielt und unsere Konter erfolgreich abschlossen haben", sagte er.



SpVgg Bayreuth: Skowronek - Schneider, Kohlbeck, Bajrami, Schmitt, Ulbricht, Krohnert,

Golla, Weber, Knezevic, Böhnlein.

Tore: 1:0 Böhnlein (20. Minute), 1:1 Nagengast (26.), 2:1 Kolbeck (32.), 2:2 Wartenfelser (34.), 3:2 Bajrami (36.), 4:2 Knezevic (85.), 5:2 Bruno (90.), 6:2 Knezevic (92.).